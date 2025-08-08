Trump proclama acuerdo histórico de paz entre Azerbaiyán y Armenia

(De izquierda a derecha) El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev; el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, se dan la mano durante una ceremonia de firma en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington. Foto: EFE - NATHAN HOWARD / POOL

Los líderes de Armenia y Azerbaiyán se reunieron hoy, 8 de agosto, en el Despacho Oval del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la firma de un preacuerdo de paz, fomentado por el gobierno estadounidense.

🔑Las claves del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia (por si tiene afán)

Armenia y Azerbaiyán firmaron un preacuerdo de paz en la Casa Blanca, mediado por EE. UU.

El acuerdo busca poner fin a un conflicto de 40 años centrado en Nagorno-Karabaj.

Trump busca ampliar cooperación en energía, comercio y tecnología con ambos países.

Expertos advierten que la paz será frágil sin resolver temas de derechos humanos y reconciliación.

El documento firmado por los líderes pondrá fin a un conflicto territorial que lleva sucediendo hace 40 años en el Cáucaso, una región natural ubicada en la linde entre Europa Oriental y Asia Occidental. Esta movida de Trump no es extraña, busca con esto ganar puntos en esas naciones y sigue en su campaña para alcanzar el Nobel de Paz.

Según Reuters, Trump busca, con cada país, ampliar la cooperación en energía, comercio y tecnología, incluida la inteligencia artificial.

El primer ministro de la República de Armenia, Nikol Pashinián, agradeció el encuentro por medio de su cuenta de X, asegurando que “se abre un nuevo capítulo de paz, prosperidad, seguridad y cooperación económica para el sur de Cáucaso”.

En la misma publicación, elogio a Trump, citando un pasaje de la Biblia: “Bienaventurados los pacificadores”, dijo en su cuenta de X.

1/2 Today’s declaration signed by myself, President of Azerbaijan & President @realDonaldTrump who also witnessed this historic development gives confidence that we are opening a chapter of peace, prosperity, security & economic cooperation in the South Caucasus. pic.twitter.com/msR9fB1dGG — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) August 8, 2025

“Si no fuera por el presidente Trump y su equipo, probablemente hoy Armenia y Azerbaiyán estarían de nuevo inmersos en este interminable proceso de negociaciones”. Aseguró Ilham Alíyev, presidente de Azerbaiyán, en un comunicado.

El presidente Donald Trump aseguró durante la firma en la Casa Blanca: “Treinta y cinco años de muerte y odio, y ahora va a ser amor y éxito juntos”; luego, mediante su cuenta de Truth Social, afirmó: “Muchos líderes han tratado de poner fin a esta guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a TRUMP”.

Este, al ser un preacuerdo de paz, sigue sin ser un final seguro del conflicto; sin embargo, Aliyev aseguró que ninguna de las dos naciones planea “echarse para atrás” y que “lo que ha ocurrido hoy dará lugar a la paz, una paz duradera, una paz eterna en el Cáucaso”.

Según El País, Pashinián y Alíyev nominarán conjuntamente a Donald Trump para el Nobel de Paz. “Entonces, ¿quién, si no el presidente Trump, merece el Premio Nobel de la Paz?”, dijo Aliyev.

“Lo que esto hará por las empresas estadounidenses y, francamente, por los recursos energéticos en toda Europa, será enormemente poderoso”, dijo a los periodistas un alto funcionario de la administración en una llamada previa al anuncio del acuerdo. “Los perdedores aquí son China, Rusia e Irán. Los ganadores aquí son Occidente.”

📌 ¿Cuál es el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia?

El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán gira en torno a la región de Nagorno-Karabaj, territorio internacionalmente reconocido como azerbaiyano pero poblado mayoritariamente por armenios. Tras una guerra entre 1988 y 1994 que dejó miles de muertos y desplazados, un alto el fuego congeló el conflicto sin resolverlo, según el Council of Foreign Relations.

En 2020, Azerbaiyán recuperó gran parte de Nagorno-Karabaj tras una nueva guerra. En 2023 lanzó una ofensiva final que provocó la salida masiva de armenios de la zona y la disolución de la autoproclamada República de Artsaj.

En marzo de 2025, Armenia y Azerbaiyán avanzaron en un tratado de paz, que culminó el 8 de agosto con la firma de un acuerdo en la Casa Blanca, mediado por Estados Unidos. Este incluye la creación del corredor TRIPP, que conectará Azerbaiyán con su exclave de Najicheván a través de Armenia, y promueve cooperación en comercio, energía y tecnología.

🔍 Lo que sigue, si se logra la paz

“El conflicto en Nagorno-Karabaj no es solo territorial, sino profundamente étnico y político, y sin un compromiso sostenido internacional será difícil lograr una paz duradera”, aseguró Thomas de Waal para el Carnegie Endowment.

El acuerdo de paz tiene el potencial de cambiar significativamente el Cáucaso Sur, una zona abundante en recursos energéticos y situada junto a Rusia, Europa, Turquía e Irán, que cuenta con múltiples oleoductos y gasoductos, pero que está fragmentada por fronteras cerradas y conflictos étnicos prolongados, según Routers.

Daphne Panayotatos, de la organización de derechos humanos Freedom Now, aseguró para Routers que han instado a la administración Trump a aprovechar la reunión con Aliyev para exigir la liberación de unos 375 presos políticos que se encuentran detenidos en el país.

