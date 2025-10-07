Reunión de Trump con Carney, primer ministro de Canadá: sin acuerdos comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (D), se reúne con el primer ministro canadiense, Mark Carney (I), en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., el 7 de octubre de 2025. Foto: EFE - SHAWN THEW / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este martes amigable con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, e incluso estimó que hay “grandes avances” en las negociaciones comerciales, aunque por ahora con limitadas concesiones sobre los elevados aranceles estadounidenses.

🔑Las claves de la reunión de Trump y Carney (por si tiene afán)

Donald Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney se reunieron en Washington para discutir la relación comercial bilateral.

El presidente estadounidense aseguró que hay “grandes avances”, aunque persisten los altos aranceles a productos canadienses.

Carney enfrenta críticas internas por hacer concesiones sin obtener beneficios claros para Canadá.

La economía canadiense sufre el impacto de la guerra comercial y una caída del 1,5 % en su PIB.

Ambos líderes evitaron dar detalles sobre posibles reducciones de tarifas en acero, aluminio y automóviles.

Trump repitió en varias ocasiones que considera un “gran líder” a Carney, quien está bajo presión en su país para mostrar resultados de su segunda visita a Washington desde abril.

Canadá, a diferencia de otros aliados de Estados Unidos, todavía no logra sellar un acuerdo para frenar la guerra comercial de Trump.

“Creo que se irán muy contentos”, dijo Trump a periodistas, mientras estaba sentado junto a Carney en el Salón Oval.

Para el mandatario republicano, ambos países tienen “un conflicto comercial normal” porque sus fabricantes compiten por el mismo mercado. “No hay nada de malo en eso (…) Pienso que hemos hecho muchos avances en los últimos meses”, expresó.

Carney se dijo confiado de que Canadá logrará un “buen acuerdo” con Estados Unidos, su mayor socio comercial.

La guerra de aranceles lanzada por la administración Trump ha perturbado significativamente las relaciones entre ambos vecinos y afectado a la economía canadiense.

Pero ambos líderes se mostraron a gusto, incluso sonrieron cuando Trump bromeó sobre una “fusión” con Canadá, en referencia a sus pedidos previos de que el país vecino se convierta en el 51 estado de Estados Unidos.

Trump y Carney evitaron meticulosamente dar detalles específicos sobre cómo se podrían alivianar los aranceles estadounidenses sobre la madera, el aluminio, el acero y los automóviles canadienses.

El lunes, el presidente republicano anunció tarifas del 25 % a los camiones de carga a partir del 1 de noviembre.

¿Reunión fallida?

Carney, de 60 años, que fue jefe del banco central del Reino Unido y entró en la política hace poco con una campaña que se apoyó en su vasta experiencia en el manejo de crisis para enfrentar los aranceles y amenazas de anexión de Trump.

Aunque gran parte de los productos canadienses están protegidos por el acuerdo comercial T-MEC -que incluye a México-, Trump pide que se revisen las condiciones cuando sea renegociado próximamente.

Canadá destina el 75 % de sus exportaciones a Estados Unidos y registró una caída en su PIB de cerca del 1,5 % en el segundo trimestre.

“Si regresa con excusas, promesas rotas y sesiones de fotos, habrá fallado a nuestros trabajadores, a nuestros negocios y a nuestro país”, afirmó el lunes el líder de la oposición, Pierre Poilievre, en una carta pública dirigida a Carney.

En particular, el primer ministro es criticado por hacer muchas concesiones a Trump recibiendo poco a cambio.

A finales de junio, canceló una serie de impuestos contra gigantes tecnológicos de Estados Unidos bajo presión de Trump, quien los había calificado de escandalosos. También eliminó varios aranceles impuestos por el gobierno antecesor.

“Mark Carney no tiene alternativa, tiene que volver de Washington con avances”, opinó el politólogo Daniel Beland de la universidad de McGill en Montreal. Las áreas clave son el acero y el aluminio, explicó.

