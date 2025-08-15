Trump y Putin en Alaska: una cumbre histórica que cierra sin acuerdo definitivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, posan en una tarima en la pista tras su llegada para asistir a una reunión en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, EE. UU., el 15 de agosto de 2025. Foto: EFE - SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, estuvieron reunidos casi tres horas este viernes en una base aérea de Alaska, en una cumbre que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania y de Europa.

“Las conversaciones en pequeño comité han concluido”, anunció el Kremlin en la plataforma Telegram, sin que se sepa si habrá más negociaciones este viernes.

Los periodistas fueron invitados a entrar en la sala de la Base Aérea Elmendorf-Richardson donde ambos dirigentes tienen previsto dar una rueda de prensa conjunta.

Durante la rueda de prensa, los mandatarios se mostraron satisfechos con la reunión. Putin empezó su intervención reconociendo el deterioro de las relaciones de Rusia y Estados Unidos en los últimos años y aseguró que esta era “una reunión personal entre los jefes de Estado muy esperada”.

Las negociaciones entre los presidentes, según Putin, se llevaron a cabo en un “ambiente respetuoso, constructivo y de mutuo respeto”; también destacó la importancia de hacer la cumbre en Alaska.

Frente a la guerra en Ucrania, Putin aseguró que está de acuerdo con Trump en que debe de garantizarse la seguridad en su vecino país.

“Me gustaría esperar que el acuerdo al que hemos llegado juntos nos ayude a acercarnos a ese objetivo y allane el camino hacia la paz en Ucrania”, aseguró Putin en la rueda de prensa.

Aunque Rusia está interesada en poner fin a lo que está sucediendo en Ucrania, Putin dijo: “Estamos convencidos de que, para lograr un acuerdo duradero y a largo plazo, necesitamos eliminar todas las raíces primarias, las causas principales de ese conflicto”.

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que avanzaron en las negociaciones, aunque no han llegado al objetivo deseado.

“No hay trato hasta que hay un trato”, aseguró Trump en la rueda de prensa.

“Voy a llamar a la OTAN en un rato. Llamaré a las distintas personas que considere adecuadas. Y, por supuesto, llamaré al presidente (Volodymyr) Zelensky y le contaré sobre la reunión de hoy. En última instancia, depende de ellos”, añadió el mandatario estadounidense.

¿Qué pasó durante la cumbre?

El impulsivo presidente estadounidense había amenazado con marcharse rápidamente si las conversaciones entraban en punto muerto. Pero se alargaron.

La reunión comenzó poco después de las 11:30 a. m. hora local (3:30 p. m. en Colombia), cada uno acompañado por dos altos cargos, y duraron casi tres horas.

El recibimiento de Trump a Putin fue cordial al extremo.

Ambos llegaron en sus aviones presidenciales y caminaron bajo un cielo gris para saludarse en la pista, antes de avanzar juntos por la alfombra roja para recibir un saludo de guardia de honor.

Mientras los aviones de combate sobrevolaban, un reportero gritó a Putin: “¿Dejarás de matar civiles?”. Ninguno respondió.

Subieron juntos a la limusina presidencial estadounidense, donde hablaron a solas, por mediación de intérpretes.

Estaba previsto que la reunión siguiera este formato, pero finalmente ambos estuvieron acompañados: Trump de su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, y Putin, de su canciller, Serguéi Lavrov y el consejero Yuri Ushakov.

Es la primera vez que Putin pisa suelo occidental tras el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, una guerra que ha causado la muerte de decenas de miles de personas y en la que Rusia gana terreno. Actualmente, se controla aproximadamente una quinta parte de Ucrania.

“Contamos con Estados Unidos”

Los dirigentes europeos están muy pendientes de la cumbre.

Para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, es otro día de tensión. Hasta ahora ha rechazado públicamente la presión de Trump para que ceda territorio.

“Es hora de poner fin a la guerra, y los pasos necesarios deben ser dados por Rusia. Contamos con Estados Unidos”, escribió Zelenski en redes sociales este viernes.

Trump ha prometido consultar rápidamente con los líderes europeos y con Zelenski.

“Trump busca un acuerdo exprés mientras Putin apuesta por una guerra de desgaste y la idea de una Gran Rusia”

Antes de regresar a la Casa Blanca en enero, Trump presumió de buena relación con Putin, culpó a su predecesor demócrata Joe Biden de la guerra en Ucrania y prometió lograr la paz en 24 horas.

Pero a pesar de las llamadas telefónicas a Putin y de una bronca pública con Zelenski en febrero en la Casa Blanca, el jefe del Kremlin se obstina.

Trump ha reconocido sentirse frustrado con Putin y ha advertido de “consecuencias muy graves” si no acepta un alto el fuego.

Hasta ahora, Putin exigía cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexionada en 2014, y que Ucrania renuncie al suministro de armas occidentales y se una a la OTAN.

Kiev lo considera inaceptable. Quiere un alto el fuego incondicional e inmediato, así como garantías de seguridad futuras.

La elección de Alaska no fue casual. Para llegar a Alaska, Putin, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, de la que Estados Unidos no es miembro, solo tiene que cruzar el estrecho de Bering. Además, Alaska es un territorio con pasado ruso, ya que fue cedido por Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX.

Moscú ha citado este acuerdo para demostrar la legitimidad de los intercambios de territorios.

Los presidentes ruso y estadounidense comparten una obsesión: nunca mostrarse débiles. Pero sus enfoques en las relaciones internacionales difieren.

Para Donald Trump, un expromotor inmobiliario que se hizo famoso gracias a un programa de telerrealidad, todo se reduce a una negociación rápida y un regateo bien hecho para alcanzar un acuerdo que le resulte ventajoso.

En cambio, Vladímir Putin, un exoficial de la KGB entrenado en guerra psicológica, piensa a largo plazo. Para él lo importante es el destino histórico de una “Gran Rusia” que le gustaría reconstruir.

