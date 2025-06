Venezuela y Panamá reactivarán próximamente sus servicios consulares

Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Venezuela anunció que reactivará en los “próximos días” los servicios consulares con Panamá, país con el que no tiene relaciones diplomáticas desde julio de 2024. A través de un comunicado, Caracas informó que esta decisión se da “ante la imperiosa necesidad de atender los asuntos consulares de sus nacionales”.

El Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro comentó que “esta medida tiene como objetivo prioritario brindar asistencia y protección a las comunidades panameñas y venezolanas residentes en ambos países”.

En el comunicado no se precisó si Venezuela retomará las relaciones diplomáticas con Panamá, suspendidas tras el cuestionamiento expresado por el gobierno de José Raúl Mulino a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, en las cuales Maduro fue proclamado ganador en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición.

El pasado mayo, Venezuela autorizó la reanudación de los vuelos comerciales con Panamá, tras casi diez meses suspendidos. Estas operaciones estuvieron detenidas desde el 31 de julio de 2024, cuando también se cerró la conexión aérea con República Dominicana, en respuesta a lo que se consideró como “acciones injerencistas” por parte de ambos países con respecto a las presidenciales venezolanas.

Los gobiernos de Panamá y República Dominicana, junto con los de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, manifestaron entonces su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones y exigieron la revisión completa de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como fraude.

Posteriormente, Caracas les exigió a Panamá y a otros países latinoamericanos “el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano”, en rechazo a sus declaraciones sobre los comicios. Asimismo, Venezuela decidió “retirar todo el personal diplomático de las misiones” en esos lugares.

El jueves pasado, los gobiernos de Venezuela y Uruguay anunciaron que reactivarán “en los próximos días” sus servicios consulares en Caracas y Montevideo para atender a sus connacionales, pero no precisaron si retomarán sus relaciones diplomáticas, también rotas en julio de 2024.

Uruguay confirmó esta medida, aunque precisó que no cambiará su decisión política con relación al no reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com