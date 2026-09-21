“Tengo la bala ahí adentro todavía”, dijo Garcés Pérez desde el centro de migración en Pearsall, a poco más de dos horas en carro desde Austin. “Pregunté en el hospital si me iban a sacar la bala, pero me dijeron que no porque estaban [los…

Wilber Rafael Garcés Pérez, el migrante venezolano de 28 años que fue baleado el domingo por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Austin, Texas, no ha recibido medicamentos para el dolor, según contó este lunes su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.

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Sin medicamentos para el dolor: así está el venezolano baleado por ICE en Texas

“Tengo la bala ahí adentro todavía”, dijo Garcés Pérez desde el centro de migración en Pearsall, a poco más de dos horas en carro desde Austin. “Pregunté en el hospital si me iban a sacar la bala, pero me dijeron que no porque estaban [los oficiales] apurados por llevarme… Una enfermera me dio una pastilla, eso fue todo”, añadió.

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Las circunstancias del ataque de ICE contra Garcés todavía no son claras. Se sabe que trabajaba como repartidor de comida y usaba la aplicación DoorDash y que el domingo por la tarde iba a bordo de un Toyota Corolla de color azul. Cuando manejaba por el norte de la ciudad, ICE envió una solicitud para que el Departamento de Seguridad Pública de Texas participara en la persecución de este vehículo, según Sheridan Nolen, portavoz del departamento.

Los agentes estatales cuentan que llegaron después de los disparos y fueron ellos quienes atendieron al conductor, agregó la funcionaria. Las grabaciones, difundidas en redes y revisadas por NBC News, no dejan esto claro y permiten reconstruir apenas unos segundos.

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En un video se escuchan llantas chirriando y una camioneta SUV oscura que se posiciona frente al sedán azul de Garcés. Una persona baja de la camioneta y se acerca al carro de Garcés, y luego se escuchan al menos tres disparos. En seguida, el sedán empieza a avanzar despacio, una persona corre hacia él y el carro termina finalmente detenido frente a una intersección, con daños en el costado del pasajero.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha dicho qué ocurrió antes de los disparos, si Garcés era el objetivo de un operativo ni si el agente llevaba cámara corporal. Tampoco ha aclarado si tiene antecedentes distintos a una infracción migratoria. Un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump dijo a NBC News que no los tiene. Según la abogada de Garcés, su cliente es un solicitante de asilo que ingresó al país a través de un programa de parole y que tenía un permiso de trabajo válido.

El DHS afirma, por el contrario, que Garcés entró de forma irregular durante el Gobierno de Joe Biden y que tenía una orden final de expulsión.

Luego del ataque, Garcés fue trasladado al Centro Médico Dell Seton. Según Lincoln-Goldfinch, Garcés llamó a su esposa gritando de dolor, pero la llamada se cortó. A su madre, Flor Pérez, alcanzó a decirle: “Mamá, me está persiguiendo Migración, me dio un tiro”.

Cuando su esposa y su abogada fueron a verlo ya no se encontraba en el centro de salud. El alcalde de la ciudad, Kirk Watson, pidió a un administrador que las llamara y les confirmó que ya lo habían entregado a ICE. El hospital no ha hecho comentarios sobre lo sucedido.

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El DHS dice que Investigaciones de Seguridad Nacional, con el FBI, dirigirá la investigación, pero esto ha disgustado a figuras como el alcalde Watson, quien exigió una revisión independiente. El congresista Greg Casar también pidió un informe al Congreso antes del 28 de septiembre.

“Que una persona reciba un disparo en las calles de Austin por parte de alguien que se hace pasar por agente de la ley, especialmente cuando se trata de ICE, es algo que me causa descontento y enojo. Aunque estoy descontento y enojado por esto, no me sorprende en absoluto”, manifestó el alcalde.

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