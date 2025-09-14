Así funciona Chancekarte, el permiso para vivir y buscar trabajo en Alemania

Con el sistema Chancenkarte, Alemania está decidida a competir por atraer profesionales a su país. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

Desde 2024, el gobierno de Alemania abrió una puerta única para los profesionales colombianos con la Chancenkarte, también conocida como Tarjeta de Oportunidades.

Este permiso de residencia permite a los interesados establecerse en Alemania y buscar empleo sin necesidad de contar con una oferta laboral previa, algo que tradicionalmente representaba un gran obstáculo para quienes buscaban migrar.

La iniciativa responde a una necesidad urgente: Alemania requiere aproximadamente 400.000 empleados cualificados cada año para cubrir vacantes en sectores como ingeniería, tecnología, salud, logística y construcción.

La falta de mano de obra amenaza el crecimiento económico, y la tarjeta de oportunidades busca atraer talento extranjero para fortalecer la competitividad del país europeo.

¿Cómo funciona la Chancenkarte?

El sistema funciona mediante un modelo de puntos, inspirado en experiencias de Canadá y Austria. Este evalúa factores como el nivel educativo, la experiencia laboral, el dominio del alemán o inglés, la edad y la capacidad de adaptación.

Cuantos más puntos acumule un candidato, mayores serán sus posibilidades de obtener la tarjeta.

La gran novedad es que no se requiere una oferta laboral previa. Los beneficiarios obtienen un permiso de hasta 12 meses para residir en Alemania, asistir a entrevistas y conseguir un empleo formal.

Durante este periodo, es posible realizar actividades remuneradas secundarias de hasta 20 horas semanales o trabajos de prueba, mientras se asegura la manutención.

Requisitos principales

Según la información de la Embajada de Alemania en Colombia, los solicitantes deben cumplir los siguientes criterios:

Tener un título universitario, técnico o tecnológico extranjero reconocido por el país de origen o equivalente a uno alemán.

Contar con experiencia laboral en sectores de alta demanda.

Demostrar conocimientos básicos de alemán (A1) o inglés avanzado (B2).

Comprobar capacidad financiera para mantenerse durante la búsqueda de empleo.

Quienes ya poseen un título reconocido en Alemania no necesitan cumplir requisitos adicionales, ya que automáticamente se consideran “personal cualificado”.

Además, se otorgan puntos extra por ser menor de 35 años, haber estudiado o trabajado previamente en Alemania, o tener experiencia en áreas estratégicas.

Con esta iniciativa, Alemania refuerza su apuesta por atraer talento extranjero y posiciona la Chancenkarte como un modelo accesible y estratégico para quienes desean iniciar una carrera profesional en Europa.

Para mayor información, visite la página Make it in Germany

