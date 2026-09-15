De la Espriella se ubica por detrás de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lidera la clasificación con un 69 % de favorabilidad, y del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, que ocupa el segundo puesto con un 66,2 %. El presidente colombiano aparece así…

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ocupa el tercer lugar entre los mandatarios latinoamericanos mejor valorados por sus ciudadanos , con un 53,6 % de imagen positiva y un 41,6 % de percepción negativa, según un sondeo de CB Global Data realizado en septiembre.

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De la Espriella ocupa el tercer lugar entre los presidentes mejor valorados de la región

De la Espriella se ubica por detrás de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lidera la clasificación con un 69 % de favorabilidad, y del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, que ocupa el segundo puesto con un 66,2 %. El presidente colombiano aparece así entre los tres gobernantes con mayor respaldo en la medición, realizada poco más de un mes después de asumir el cargo.

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El mandatario colombiano asumió la Presidencia el 7 de agosto y, apenas tres días después, tuvo que afrontar uno de sus primeros grandes desafíos: el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Su llegada al poder y la respuesta de su Gobierno ante las primeras crisis marcan el inicio de una administración que ya comienza a ser medida en términos de respaldo ciudadano.

Sheinbaum, por su parte, aumentó su favorabilidad en 2,5 puntos porcentuales frente a agosto, cuando registró un 66,5 %. La presidenta mexicana ha enfrentado presiones de Estados Unidos relacionadas con los aranceles y la lucha contra el narcotráfico.

Bukele, aunque mantiene el segundo lugar, perdió 2,5 puntos respecto a la medición anterior, cuando alcanzó un 68,7 %. El salvadoreño ha encabezado los últimos sondeos regionales y continúa entre los mandatarios con mayor respaldo de América Latina.

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Después de los tres primeros lugares aparece la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, con 52,4 % de imagen positiva, seguida por el dominicano Luis Abinader, con 50,8 %. El resto de la clasificación muestra niveles de respaldo inferiores al 50 % y, en varios casos, una percepción negativa mayoritaria.

En los últimos lugares aparecen el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con 33,9 % de aprobación; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con 32,1 %; la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con 28,8 %, y el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien cierra la clasificación con 28,2 %.

El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 entre ciudadanos mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos. La muestra osciló entre 3.225 y 4.271 personas por país, con un margen de error medio de entre ±1,5 % y ±1,7 %, y un nivel de confianza del 95 %.

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