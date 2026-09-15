De la Espriella ocupa el tercer lugar entre los presidentes mejor valorados de la región

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ocupa el tercer lugar entre los mandatarios latinoamericanos mejor valorados por sus ciudadanos, con un 53,6 % de imagen positiva y un 41,6 % de percepción negativa, según un sondeo de CB Global Data realizado en septiembre.
De la Espriella se ubica por detrás de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lidera la clasificación con un 69 % de favorabilidad, y del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, que ocupa el segundo puesto con un 66,2 %. El presidente colombiano aparece así entre los tres gobernantes con mayor respaldo en la medición, realizada poco más de un mes después de asumir el cargo.
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El mandatario colombiano asumió la Presidencia el 7 de agosto y, apenas tres días después, tuvo que afrontar uno de sus primeros grandes desafíos: el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. Su llegada al poder y la respuesta de su Gobierno ante las primeras crisis marcan el inicio de una administración que ya comienza a ser medida en términos de respaldo ciudadano.
Sheinbaum, por su parte, aumentó su favorabilidad en 2,5 puntos porcentuales frente a agosto, cuando registró un 66,5 %. La presidenta mexicana ha enfrentado presiones de Estados Unidos relacionadas con los aranceles y la lucha contra el narcotráfico.
Bukele, aunque mantiene el segundo lugar, perdió 2,5 puntos respecto a la medición anterior, cuando alcanzó un 68,7 %. El salvadoreño ha encabezado los últimos sondeos regionales y continúa entre los mandatarios con mayor respaldo de América Latina.
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Después de los tres primeros lugares aparece la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, con 52,4 % de imagen positiva, seguida por el dominicano Luis Abinader, con 50,8 %. El resto de la clasificación muestra niveles de respaldo inferiores al 50 % y, en varios casos, una percepción negativa mayoritaria.
En los últimos lugares aparecen el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con 33,9 % de aprobación; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con 32,1 %; la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con 28,8 %, y el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien cierra la clasificación con 28,2 %.
El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 entre ciudadanos mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos. La muestra osciló entre 3.225 y 4.271 personas por país, con un margen de error medio de entre ±1,5 % y ±1,7 %, y un nivel de confianza del 95 %.
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Manuel(66071)•Hace 12 minutosAHORA CON EL DANE DICIENDO MENTIRAS OFICIALES! SI SE INTERVIENE EL TERMÓMETRO CUAL SERÁ LA VERDAD DE ESTE PARAÍSO?
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Manuel(66071)•Hace 16 minutosgABRIEL SPRILLA TRAMPOSO «MEJOR VALORADO » POR QUIÉN? Lo único que puede mostrar es la fidelidad de sus CORTESANOS a saber los cortesanos de la protitucional, los cortesano de la suprema, los cortesanos del consejo de estado, los cortesanos del consejo electoral. NUNCA EN LA VIDA INDEPENDIENTE DE COLOMBIA se había tenido un presidente tan cuestionado por sus orígenes delincuenciales.Sus amigos paramilitares quienes asesinan campesinos para agrandar su hato ganadero.
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antonio(7747)•Hace 28 minutosEl KKs tiene churrias imparables.
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David(73769)•Hace 47 minutosCon IA se puede decir y hacer de todo. Más aun con la ultraderecha y sus ejércitos de boots diciendo mentiras con una narrativa negacionista para opacar o destruir el progresismo y en otros casos para enaltecer de cualidades que no tiene en este caso el payaso y comediante diabolico elegido presidente
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Bibiana(11315)•Hace 1 horaYo no le creo a esos datos, nada de extrañarse que sean inflados como tantos más que está pasando el gobierno.
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Camilo(0kmc6)•Hace 1 horaEl texto no dice lo que dice el estudio. Son detalles, pero… El necrófilo colombiano está en cuarto lugar con 52,4%. Y la medición se hizo del 5 al 10 de agosto.