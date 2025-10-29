Así honra España a las 229 víctimas de la DANA en Valencia con un funeral público

Varias personas colocan velas en un altar improvisado en el acto de denuncia y homenaje a las víctima. Foto: EFE - Biel Alino

Hace un año, los residentes de Valencia en España sufrían las consecuencias de la llegada de DANA, un fenómeno metrológico que provocó lluvias torrenciales que arrasaron con hogares, negocios y hasta la vida de más de 200 personas. Hoy, en su aniversario, se conmemora un funeral público, al que asistió la realeza, para recordar a las víctimas.

🔑Las claves de el aniversario de la DANA en España (por si tiene afán)

Valencia conmemoró un año de la tragedia causada por la DANA con un funeral de Estado en honor a las más de 200 víctimas.

Al acto asistieron el rey Felipe, la reina Letizia, el presidente de gobierno Pedro Sánchez y decenas de autoridades locales y nacionales.

Se colocaron 273 rosas blancas sobre un monumento de piedra cerámica como símbolo de memoria y respeto.

Los familiares de las víctimas pidieron mantener vivo el recuerdo y continuar investigando las causas del desastre.

La ceremonia también recordó la solidaridad de miles de voluntarios que ayudaron a reconstruir las zonas afectadas.

Los familiares de las víctimas pidieron que este 29 de octubre del 2025 se conmemorara y se mantuviera “vivo el recuerdo” de las víctimas de la DANA. Para esto, se organizó un funeral de Estado, al que asistió la familia real española y miembros del gobierno a presentar sus condolencias ante las familias.

Según medios españoles, al funeral asistieron 625 familiares de víctimas, 78 alcaldes de otros municipios afectados, además de la asistencia del presidente de España, Pedro Sánchez, y otras 180 autoridades, como ministros y políticos.

El rey Felipe expresó su respeto y solidaridad con las víctimas de la dana, destacando la importancia de continuar estudiando las causas y circunstancias de la tragedia. Subrayó que solo con un análisis riguroso será posible aprender las lecciones necesarias para fortalecer la respuesta ante futuras catástrofes de considerable magnitud, según el medio español ABC.

Como una forma simbólica de recordar a las víctimas, se colocaron 273 rosas blancas en un bloque de piedra cerámico.

“Cada persona que perdimos deja un recuerdo imborrable, una familia rota y que la echa de menos, y una historia por terminar”, aseguró Andrea Ferrari, víctima de la DANA, para Diario de Avisos.

La provincia de Valencia fue una de las más afectadas por la tragedia, una riada incontenible arrasó con pueblos completos, destruyó hogares y comercios. Muchas víctimas lo describen como un evento que “cambió la historia de nuestros pueblos”, según Diario de Avisos.

Sin embargo, en medio del caos y la incertidumbre, se vivió también una “oleada histórica de solidaridad” en la que decenas de voluntarios y servicios de ayuda llegaron desde Madrid para entregar toneladas de comida y medicamentos para los afectados, según Telemadrid.

“A los jóvenes que ofrecieron su mano, a los vecinos que abrieron sus casas, a los servicios de emergencia, a las fuerzas de seguridad, a los equipos sanitarios y de rescate. A los miles y miles de voluntarios y voluntarias que vinieron de toda España y demostraron que, gracias a su ‘germanor’, Valencia pudo salir del barro. Gracias por recordarle al mundo entero que en medio del caos la humanidad sigue existiendo”, aseguró Ferrari para Diario de Avisos.

Un año después, las heridas siguen abiertas y el recuerdo de aquellos días de tragedia aún persiste en la memoria de quienes los vivieron. La Comunidad Valenciana continúa su lenta recuperación tras la devastación causada por la DANA, mientras los actos conmemorativos honran a las víctimas con la lectura de sus nombres y silencios cargados de emoción.

