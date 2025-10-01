Miles de personas protestan en Italia por la interceptación de la flotilla

La gente grita “huelga general, bloqueemos todo” mientras participa en una manifestación en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla Global Sumud en Roma, Italia, el 1 de octubre de 2025. Foto: EFE - GIUSEPPE LAMI

Miles de personas se han manifestado esta noche de miércoles en Roma y en otras ciudades de Italia para protestar contra la interceptación de la Global Sumud Flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza por parte de Israel.

Miles de personas se manifestaron en Roma y otras ciudades italianas contra la interceptación de la flotilla humanitaria Global Sumud.

La manifestación en Roma reunió a unas 10.000 personas que marcharon hacia el Palacio Chigi, sede del Gobierno.

Protestas también ocurrieron en Nápoles, Milán y Turín, con intentos de ocupar estaciones de tren y edificios universitarios.

Los sindicatos convocaron una huelga general para este viernes en rechazo a los ataques israelíes contra ciudadanos italianos.

La flotilla, con más de 40 barcos y 500 voluntarios, fue interceptada por la Armada israelí cerca de Gaza, los pasajeros serán trasladados a Ashdod.

En el centro de la capital italiana, la manifestación congregó a unas 10.000 personas, según recogen los medios locales.

Los manifestantes empezaron a congregarse en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Termini, acordonada por parte de las fuerzas del orden, y después procedieron hacia el centro con intención de llegar al Palacio Chigi, sede del Gobierno.

Las protestas también se han sucedido en otras ciudades como Nápoles (sur), donde algunos activistas irrumpieron en su estación de tren, en Milán (norte) o en Turín (norte), donde buscan ocupar el edificio universitario de ‘Palazzo Nuovo’, según las mismas fuentes.

Además, el principal sindicato del país, la CGIL, ha convocado para este viernes una huelga general en contra de “la agresión contra naves de civiles que llevaban ciudadanos italianos” por considerarlo “un hecho de extrema gravedad”.

El sindicato de base USB también se ha sumado a la huelga: “Israel ataca el derecho internacional. Es el momento de bloquearlo todo”, ha escrito en sus redes sociales.

El ministro de Infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini, ha avanzado que valora la posibilidad de limitar la huelga porque “no se ajusta a los casos que lo justificarían”, según un comunicado.

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios zarpados desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido rodeada esta tarde por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

El Gobierno italiano ha avanzado que los planes del Gobierno de Israel es trasladar a sus cooperantes a la ciudad de Ashdod para su posterior expulsión.

La Armada israelí ha comenzado a interceptar en aguas internacionales a los barcos de la Global Sumud Flotilla, en primer lugar el barco Alma, uno de los principales de la misión y en el que viajaba la activista sueca Greta Thunberg, entre otros.

La detención de los barcos, según el Ministerio de Exteriores israelí, transcurre “sin problema” y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.

