Mikeno, el barco de la flotilla Global Sumud que habría llegado a Gaza: esto se sabe

Los barcos de la Flotilla Global Sumud llegaron al puerto de Asdod el 2 de octubre de 2025 después de ser interceptados mientras transportaban ayuda a Gaza. Foto: EFE - ATEF SAFADI

El ejército israelí bloqueó la misión humanitaria compuesta por al menos 45 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, que se dirigían a Gaza para brindar ayuda a ciudadanos palestinos. Sin embargo, se cree que una de las naves, Mikeno, pude estar cerca a Gaza, ya que su señal GPS aparece aislada cerca de las costas del enclave palestino.

Las acciones israelíes se ejecutaron tras una advertencia reiterada del Ministerio de Defensa, a cargo de Gideon Sa’ar, quien sostuvo que si la flotilla cruzaba el límite de las aguas bajo bloqueo israelí, sería interceptada.

Entre las embarcaciones retenidas está la nave de la activista Greta Thunberg.

¿Qué se sabe del Mikeno?

Este pequeño barco zarpó desde Barcelona el 30 de agosto y fue una de las primeras en integrarse a la misión humanitaria. Su última señal, emitida en la mañana del jueves, la ubicaba a unos 15 kilómetros de la playa de Gaza.

Por ahora, persiste la esperanza para los palestinos que esperan ayuda desde la costa, aunque prevalece la incertidumbre sobre el destino de la flotilla, pues no se descarta que Israel haya detenido también esta embarcación.

Hassan Masoud, corresponsal de Al Jazeera, fue quien señaló que probablemente el Mikeno se encontraba en aguas palestinas, aunque advirtió que también podría tratarse de un fallo en la localización.

El Ministerio de Exteriores de Israel afirmó que “todas las embarcaciones han sido interceptadas”, salvo una, que, según ellos, tendrá el mismo destino que las demás.

La misión continúa, ya que otros barcos siguen navegando: la Marinette, que se mantiene alejada de la zona controlada por Israel, y el Shireen y Summertime Jong, naves de apoyo legal de la flotilla, que por ahora se dirigen a la isla de Chipre.

Además, están los barcos de la delegación francesa Thousand Madleens to Gaza, que zarparon posteriormente y aún no llegan a la zona restringida por Israel.

