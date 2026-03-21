Bloqueos de internet y apps en Moscú complican trabajo, transporte y comunicación familiar

Un hombre habla por teléfono en el Puente Flotante (Puente Paryashiy) en el parque Zaryadye, en el centro de Moscú, el 17 de marzo de 2026. Foto: AFP - IGOR IVANKO

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“Regresión”, un día a día “de pesadilla”... los cortes de internet móvil instaurados por el poder para “proteger” a los ciudadanos rusos de los ataques ucranianos irritan a los moscovitas, si bien algunos dicen comprender el imperativo de la seguridad.

“¡Estoy pensando en cambiar de trabajo!”, dice enfurecido Shamjan, un taxista que señala entre otros problemas el acceso a los sistemas de navegación GPS, que se volvieron imprevisibles.

“Llevamos así uno o dos años, pero en estas dos últimas semanas se volvió imposible”, confiesa a AFP.

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Algunos clientes piden su taxi a través de familiares o conocidos que viven en barrios donde internet sí funciona. Pero una vez en el lugar, al taxi le suele resultar imposible encontrar a su pasajero debido a la falta de conexión.

La ciudad de Moscú fue durante mucho tiempo pionera en el continente europeo en términos de desarrollo digital y conectividad, destacándose en varias ocasiones en clasificaciones internacionales.

Desde hace ya varios meses las dificultades también afectan a las aplicaciones de mensajería.

WhatsApp y Telegram están en gran medida inoperativos en los móviles sin VPN en Moscú y en muchas regiones.

Ahora, incluso al activar una de estas redes privadas virtuales, es imposible conectarse en numerosos barrios de Moscú. Un bloqueo que ya afectaba a muchas zonas, especialmente en el sur de Rusia, cerca de Ucrania.

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Los habitantes de la capital recurren por ello a la red telefónica celular para hacer llamadas, o a los SMS.

Los más precavidos compran mapas en papel de la ciudad. Sus ventas se dispararon en los primeros días de cortes a principios de marzo en la plataforma en línea Wildberries, según los medios rusos.

Lista blanca

Cuatro años después del inicio de la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania, el portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, afirmó que estas “medidas de respuesta tecnológica son necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Según él, Kiev utiliza “métodos cada vez más sofisticados para sus ataques”, llevados a cabo con drones, algunos de los cuales usan la red de internet.

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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, explicó que unos 250 drones ucranianos que se dirigían hacia la capital fueron destruidos el fin de semana pasado.

Elena ve en estos cortes “un claro retroceso, una regresión que da miedo”. Llegada con su hija para pasar unos días de vacaciones en Moscú, tuvo que posponer su regreso a San Petersburgo al no poder comprar en internet sus billetes de tren.

“Aunque entendemos que todo esto está dictado por la seguridad, toma otra dimensión cuando ya no puedes llamar ni escribir a tus seres queridos” a través de las plataformas habituales, explica esta psicóloga de 46 años.

El poder aún permite que algunos sitios incluidos en una “lista blanca” sigan funcionando, como los de los servicios del Estado o MAX, aplicación de mensajería nacional criticada por algunos que temen que se convierta en una potente herramienta de vigilancia.

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“Tenemos la impresión de haber sido teletransportados 20 años atrás”, resume Julia Kuzmina, de 28 años, que trabaja para una tienda de productos de belleza en línea.

“No entiendo en qué consiste esta seguridad, porque me cuesta comunicarme y me siento perdida”, lamenta la joven. “Nos hemos vuelto tan impotentes”, destaca.

Una Pesadilla

Los intentos de organizar manifestaciones contra el bloqueo de internet fueron limitados y rápidamente sofocados por las autoridades a finales de febrero y principios de marzo, como suele ocurrir en Rusia.

Con estas medidas muchos moscovitas descubren hasta qué punto su actividad profesional depende del internet móvil. Es el caso de Tatiana, enfermera a domicilio que actualiza cada mañana la lista de sus pacientes.

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Los cortes, sumados al bloqueo de las aplicaciones de mensajería, convirtieron sus jornadas en una “pesadilla”.

“Soy como una persona discapacitada sin mis comunicaciones”, exclama.

Antes de este corte, solía repasar el material médico que debía llevar a las visitas a partir de los videos que sus pacientes le enviaban desde sus teléfonos inteligentes. Pero desde principios de mes no le llega nada.

Entre llamadas fallidas, internet cortado y mensajerías que no funcionan, los pacientes de Tatiana “se enfadan cuando perdemos contacto”.

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Originaria de la región ucraniana del Donbás, prefiere no quejarse cuando piensa en esa zona, en gran parte controlada por Moscú, donde la contienda sigue haciendo estragos.

“Todas estas molestias son insignificantes comparadas con el miedo a la muerte”, subraya.

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