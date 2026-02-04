Pese a la tregua, Israel ataca Gaza y mata a 17 personas, incluyendo niños

Un niño avanza entre los escombros tras un presunto ataque israelí a un campamento que alberga a palestinos desplazados en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 4 de febrero de 2026. Foto: AFP - BASHAR TALEB

Al menos 17 personas murieron este miércoles en bombardeos aéreos y ataques de artillería de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, incluyendo tres niños y seis mujeres, indicó la Defensa Civil del territorio, dependiente del movimiento islamista palestino Hamás.

Un balance anterior daba cuenta de nueve muertos. El ejército israelí dijo que llevó a cabo esos ataques en respuesta a unos disparos que hirieron a uno de sus oficiales.

Pese a que la tregua negociada por Estados Unidos entró en enero en su segunda fase, la violencia ha continuado en la Franja, donde Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el pacto.

La matanza del miércoles se dio pocos días después de que Israel reabriera de forma muy limitada el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, la única salida para los gazatíes sin ingresar a Israel.

La Defensa Civil, que opera como un servicio de rescate bajo la autoridad de Hamás, indicó que las personas murieron en una serie de ataques que también dejaron numerosos heridos.

El ejército israelí aseguró que había lanzado “ataques de precisión” luego de que “unos terroristas dispararon contra nuestros soldados” e hirieron a un oficial, lo cual calificó como una violación de la tregua.

Desde el comienzo del alto el fuego, los ataques israelíes han causado la muerte de al menos 530 personas en Gaza, en su gran mayoría civiles, de acuerdo con funcionarios sanitarios palestinos. En el mismo lapso, militantes palestinos han dado muerte a cuatro soldados israelíes, según fuentes militares de Israel.

