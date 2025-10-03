El aeropuerto de Múnich vuelve a cerrar por nueva alerta de drones

Passengers sleep on inflatable mattresses on the ground while others queue up next to them at Munich International Airport in Munich, southern Germany, on early October 4, 2025, after reports of drone sightings again forced Munich airport to close and more than 30 flights had to be cancelled and left nearly 3,000 passengers stranded. New reports of drone sightings again forced Munich airport to close late on October 3, 2025, a day after drones caused more than 30 flights to be cancelled there and left nearly 3,000 passengers stranded. The airport said in a statement on its website that "because of unconfirmed drone sightings air traffic has been cancelled until further notice", the latest in a spate of such incidents heightening security fears in Europe. (Photo by Michaela STACHE / AFP) Foto: AFP - MICHAELA STACHE

El aeropuerto de Múnich cerró el viernes por segunda noche consecutiva debido a una nueva alerta por la presencia de drones, en momentos en que aumenta este tipo de incidentes en Europa.

El aeropuerto de Múnich cerró dos noches seguidas por alertas de drones no identificados.

Más de 30 vuelos cancelados y 3.000 pasajeros afectados en el primer cierre.

El gobierno alemán prepara cambios legales para permitir al ejército derribar drones.

Varios aeropuertos europeos han sufrido incidentes similares y señalan a Rusia.

Moscú niega su implicación y acusa a Europa de usar el tema para justificar gasto militar

El aeródromo del sur de Alemania ya había sido cerrado la noche anterior por motivos similares, lo que provocó la cancelación de más de 30 vuelos y dejó varados a casi 3.000 pasajeros.

El tráfico aéreo se había reanudado en la mañana y la jornada transcurrió con normalidad antes de la nueva interrupción.

“En la noche del (viernes) 3 de octubre, la Seguridad Aérea Alemana (DFS) redujo y suspendió preventivamente las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich hasta nuevo aviso debido a avistamientos de drones no confirmados”, informó el aeropuerto bávaro en su sitio web esa misma noche.

Los primeros avistamientos de drones del jueves ocurrieron a las 8:30 p. m. (hora local) en zonas cercanas al aeródromo, incluyendo las localidades de Freising y Erding, según informó la policía.

Luego se divisaron cerca del perímetro del aeropuerto alrededor de las 9:05 p. m., lo que provocó el cierre de la instalación.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, calificó el incidente como una “nueva advertencia” en el periódico Bild. Dobrindt, además, hizo un llamado a partir a “derribar los drones en lugar de esperar”.

El gobierno del canciller Friedrich Merz comenzará el miércoles la revisión de las leyes sobre policía y seguridad aérea para autorizar al ejército a destruir drones, una misión que hasta ahora estaba asignada únicamente a la policía.

Se han reportado múltiples incidentes

Los miembros de la Unión Europea (UE) sospechan que Rusia está detrás de la presencia de estos aparatos en lugares sensibles de países del bloque europeo y la OTAN.

Aeropuertos en Dinamarca, Noruega y Polonia han suspendido vuelos recientemente debido a drones no identificados, mientras que Rumanía y Estonia han acusado a Rusia, que ha restado importancia a los señalamientos.

A principios de septiembre, fue Polonia quien protestó contra la incursión de 19 drones en su espacio aéreo, incriminando también a Moscú.

En Dinamarca, el aeropuerto de Copenhague tuvo que cerrarse el 22 de septiembre, mientras que otros aeropuertos y una base militar en el país fueron sobrevolados por drones el día 25.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen dijo la semana pasada que solo hay un país que “representa una amenaza para la seguridad de Europa, y ese es Rusia”.

Moscú rechazó “firmemente” cualquier insinuación de implicación, mientras que el presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a Europa de fomentar la “histeria” para justificar el aumento del gasto militar.

El jueves, los 27 Estados miembros de la UE se reunieron en la capital danesa para tratar este tema y hablaron de la implementación de un “muro” antidrones.

