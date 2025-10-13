El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresará a prisión el 21 de octubre

Foto de archivo, el expresidente francés Nicolas Sarkozy sale del tribunal en París, Francia, el 25 de septiembre de 2025. Foto: EFE - TERESA SUAREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresará el 21 de octubre en prisión para cumplir una pena de cinco años por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007, anunciaron fuentes a la AFP el lunes.

🔑Las claves de la condena de Sarkozy (por si tiene afán)

Nicolas Sarkozy, expresidente francés, ingresará el 21 de octubre en prisión para cumplir cinco años por financiamiento ilegal de su campaña de 2007 con dinero de Libia.

Será el primer exjefe de Estado francés encarcelado desde la Segunda Guerra Mundial.

La condena fue por asociación ilícita; aunque apeló, la justicia ordenó la ejecución provisional por la “excepcional gravedad de los hechos”.

Sarkozy podría solicitar libertad condicional rápida debido a su edad (70 años) y cumpliría la pena en la prisión de la Santé, posiblemente en un sector para presos vulnerables o en aislamiento.

Su caso generó apoyos y polémica política; el actual presidente Emmanuel Macron defendió la justicia, mientras que Sarkozy calificó la sentencia como una “injusticia insoportable”.

Sarkozy será el primer exjefe de Estado francés encarcelado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Philippe Pétain acabó entre rejas por colaborar con la Alemania nazi durante el régimen de Vichy.

Le recomendamos: Macron confirma a Lecornu como primer ministro de Francia, a pesar de su dimisión

El 25 de septiembre, un tribunal de París condenó a Sarkozy por asociación ilícita y, aunque recurrió al considerarse inocente, la justicia ordenó la ejecución provisional de la pena por la “excepcional gravedad de los hechos”.

El juicio en apelación tendrá lugar en los próximos meses en París, en una fecha por determinar.

Su condena no es la primera para el presidente conservador entre 2007 y 2012, que ya suma otras dos por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012.

Le podría interesar: Gisèle Pelicot encara al único condenado que apeló por violarla: “La única víctima soy yo”

Aunque otros jefes de Estado europeos ya han pisado la cárcel, como el dictador griego Georgios Papadópoulos en los años 1970 por alta traición, Sarkozy será el primero de un país ya dentro de la Unión Europea.

“Dormiré en prisión con la cabeza alta. Soy inocente”, reaccionó al conocerse la sentencia en septiembre el marido de la cantante, modelo y actriz Carla Bruni.

El exmandatario cumplirá condena en la prisión de la Santé, ubicada en la capital. Para garantizar su seguridad, podría acabar en un sector para presos “vulnerables” o en aislamiento.

Pero al tener ya 70 años, podrá presentar una solicitud de libertad condicional rápidamente, que la justicia deberá resolver en dos meses como máximo.

Le sugerimos: Van dos muertos y dos desaparecidos en el derrumbe de edificio en Madrid

Sarkozy asegura que se trata de una “Injusticia insoportable”

El mandatario acudió a principios de la tarde del lunes al tribunal de París para conocer la fecha de su entrada en prisión, de donde se marchó en un auto con los cristales tintados y sin hacer declaraciones, constató la AFP.

Sus críticas en las últimas semanas a una “injusticia insoportable” y a la presunta politización de los jueces en su contra le cosecharon apoyos en sectores de la derecha y de la ultraderecha.

Lea también: Gobierno de Colombia condena intento de atentado contra primer ministro de Bélgica

Durante una “copa de adiós” el miércoles por la noche, se comparó incluso con Alfred Dreyfus, un militar francés judío acusado falsamente hace 130 años de espiar para Alemania, en un caso que marcó Francia, según el diario Le Figaro.

El presidente actual, el centroderechista Emmanuel Macron, se vio obligado a salir en defensa de la justicia. La fiscalía abrió una investigación por amenazas en las redes sociales contra la magistrada del caso.

Sarkozy fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente su campaña de 2007, que le llevó al poder.

Más sobre Francia: Las ratas de París encuentran un aliado político inesperado

Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en “última instancia”, la sentencia subraya que este sí salió de Libia, por lo que condenó al expresidente por asociación ilícita.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com