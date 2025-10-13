“Como volver a nacer”: exprisioneros palestinos celebran emotivo regreso a casa

Presos palestinos son recibidos en Ramala tras ser liberados de cárceles israelíes dentro del acuerdo con Hamás. Foto: EFE - Alaa Badarneh

Los prisioneros palestinos liberados por Israel el lunes en virtud del alto el fuego en Gaza se sintieron abrumados por la alegría al reunirse con sus seres queridos, en medio de una multitud que les dio la bienvenida en Cisjordania.

Se liberaron cerca de 2.000 prisioneros palestinos en virtud del alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Se viven reencuentros emotivos con familiares en Cisjordania y Gaza, con abrazos, lágrimas y vítores.

Algunos exprisioneros liberados llevaban la kufiya palestina como símbolo de identidad y lealtad política.

La liberación forma parte del intercambio con Israel, que a cambio recibió la entrega de rehenes israelíes vivos.

El conflicto de Gaza desde octubre de 2023 ha dejado más de 67.000 muertos y devastación en ambos territorios.

Algunos presos hicieron la señal de la victoria y otros tenían dificultades para caminar sin ayuda, pero todos fueron recibidos por una multitud tan numerosa que les costó bajar del autobús que los trajo desde las cárceles israelíes hasta la ciudad de Ramala, en Cisjordania ocupada.

Varios buses con prisioneros llegaron también a la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en medio de vítores, indicó un periodista de la AFP.

“Es un sentimiento indescriptible, como volver a nacer”, declaró en Ramala uno de los liberados, Mahdi Ramadan, flanqueado por sus padres, con quienes dijo que pasaría su primera noche fuera de la cárcel.

A unos pasos se abrazaban familiares, jóvenes lloraban y se apoyaban la frente unos contra otros. Algunos incluso se desmayaron por la emoción de volver a ver a sus seres queridos tras años, y en ocasiones décadas, en la cárcel.

La multitud también coreó en señal de celebración “Allahu akbar”, que significa “Dios es el más grande” en árabe.

Entre los palestinos que serán liberados en virtud del acuerdo de la tregua negociada por Estados Unidos figuran 250 detenidos por motivos de seguridad, entre ellos condenados por matar a israelíes, así como unos 1.700 palestinos arrestados por el ejército israelí en Gaza.

Israel accedió a liberarlos a cambio de la entrega de los rehenes que siguen con vida en la Franja de Gaza, en el marco de la primera fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra.

La guerra en Gaza estalló tras el ataque de Hamás de octubre de 2023, que causó la muerte de más de 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.

En Gaza, el ministerio de Salud controlado por el gobierno de Hamás anunció este lunes un balance de 67.869 muertos en la ofensiva lanzada por Israel en este territorio palestino en respuesta al ataque de octubre de 2023.

Familias reencontradas

Para Nur Sufan, de 27 años, la liberación no solo significa volver a ver a un familiar. Significa reunirse por primera vez fuera de una prisión con su papá Musa, quien fue encarcelado unos meses después de su nacimiento.

Sufan llegó a Ramala, en el centro de Cisjordania, con otros familiares. Lo hicieron desde la ciudad de Nablus, más al norte, y pasaron la noche en su vehículo con la esperanza de que los prisioneros fueran liberados la noche anterior.

“Nunca he visto a mi padre (...) es un momento muy bonito”, dijo Sufan.

Al igual que él, muchos llegaron desde todas partes de Cisjordania a pesar de las restricciones de viaje en el territorio palestino.

Los medios de comunicación palestinos informaron el domingo de que las autoridades israelíes se habían puesto en contacto con las familias de los detenidos para pedirles que no organizaran celebraciones masivas por la liberación.

“No se permiten recepciones, ni celebraciones, ni reuniones”, dijo Alaa Bani Odeh, quien vino desde Tammun, en el norte de Cisjordania, para buscar a su hijo de 20 años, encarcelado hace cuatro años.

La AFP habló con varios presos que describieron los mismos planes para sus primeras horas fuera de la cárcel: ir a casa y quedarse con su familia.

Concentraciones masivas inundaron las calles de Ramala en liberaciones anteriores, con personas ondeando banderas palestinas y de facciones políticas, incluida Hamás.

Muchos presos llevaban el lunes la kufiya alrededor del cuello, el tradicional pañuelo palestino, que en ocasiones adoptan como símbolo de lealtad los miembros de Fatah, el movimiento del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

“Los prisioneros viven de la esperanza (...) Volver a casa, a nuestra tierra, vale todo el oro del mundo”, dijo uno de los detenidos liberados, Samer al Halabiyeh.

“Si Dios quiere, prevalecerá la paz y la guerra en Gaza terminará”, añadió. “Ahora solo quiero vivir mi vida”, subrayó.

