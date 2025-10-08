Van dos muertos y dos desaparecidos en el derrumbe de edificio en Madrid

Policías y equipos de emergencia se encuentran cerca del sitio de un edificio en remodelación que se derrumbó en Madrid el 7 de octubre de 2025. Foto: AFP - THOMAS COEX

Dos cuerpos fueron hallados el martes por la noche entre los escombros de un edificio del centro de Madrid que se derrumbó parcialmente a mediodía, anunció el alcalde de la capital española, quien precisó que otras dos personas siguen desaparecidas.

“Se ha localizado y sacado del edificio el cadáver de uno de los cuatro desaparecidos”, explicó a la prensa José Luis Martínez-Almeida poco antes de las 10:30 p.m. (hora España), unas diez horas después del colapso, añadiendo que se había localizado otro cuerpo y que se estaba “desescombrando para poder llegar” hasta él.

“Todavía hay dos personas desaparecidas que no han podido ser localizadas dentro del edificio”, agregó el alcalde.

El accidente ocurrió en una calle cercana a la frecuentada Plaza Mayor, poco antes de la 1:30 p. m. en un edificio de seis pisos y que solía albergar oficinas y estaba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel de 4 estrellas.

Almeida indicó que el primer cuerpo que sacaron de entre los escombros es de un hombre y dijo no saber el género de la segunda víctima mortal.

“Lo que sí se sabe es que hay un cuerpo que ya está localizado dentro del edificio y que los bomberos están procediendo al desescombro para poder llegar hasta él”, prosiguió el alcalde, agregando que estaban siendo apoyados por drones y perros de rescate.

Los cuatro desaparecidos eran tres hombres y una mujer, había afirmado previamente la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz. Según los medios españoles, la mujer era arquitecta y los tres hombres trabajaban como obreros en el edificio.

El derrumbe dejó varios heridos y uno de ellos fue trasladado al hospital.

Un estallido enorme

El delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, había indicado previamente que se estaba “analizando el posible impacto en los edificios colindantes”.

Estos fueron evacuados, según los servicios de emergencia.

La policía judicial está encargada de “investigar para saber exactamente cuáles son las causas. (...) Lo cierto es que se ha producido el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha producido que, a partir de ahí, bajara por todas las plantas” hasta llegar a la planta baja, donde se encontraba “una de las personas desaparecidas que todavía no ha sido localizada”, detalló Almeida por la noche.

Los bomberos están quitando los escombros “manualmente”, pero también disponen de una grúa que ya se encontraba en el lugar para las obras que se estaban llevado a cabo en este edificio, agregó el alcalde.

Inmaculada Sanz afirmó que retirar los escombros podría “durar bastante tiempo, no solo horas, probablemente algunos días”.

Milagros García, que trabaja en una peluquería delante del bloque, contó que hubo “un estallido enorme” que arrancó “cristales y todo”.

“No teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Escuchamos muchas sirenas en todas las direcciones y pensamos al principio que sera algún tipo de ataque terrorista”, dijo por su parte Adam Trott, un turista procedente de Boston, de 33 años.

Según la información disponible en la página web del Ayuntamiento de Madrid, en febrero se concedió una autorización para establecer una actividad de alojamiento en este edificio, que anteriormente albergaba oficinas.

El edificio tiene seis plantas y una superficie total de 6.745 metros cuadrados, según la información disponible en el catastro.

