Le pidió a Putin "una tregua para permitir el suministro de ayuda humanitaria y sanitaria y la evacuación voluntaria y segura de la población civil" en Oleshki, una ciudad ucraniana que se encuentra atrapada entre los dos ejércitos beligerantes a orillas del río Dniéper, informó el viernes el Vaticano.

El papa pidió este viernes al presidente ruso Vladimir Putin un alto el fuego en una zona del sur de Ucrania durante una conversación telefónica desde el hospital donde se recupera de una operación de cáncer de pulmón.

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El papa León XIV pidió a Putin una tregua humanitaria en el sur de Ucrania

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Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria en esta zona de la región de Jersón, pero se acusan mutuamente de obstaculizar el suministro de alimentos y las evacuaciones.

Por su parte, Putin le dio "una explicación muy detallada de la responsabilidad del régimen de Kiev en la difícil situación humanitaria", indicó el Kremlin.

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"Se acordó que ambas partes coordinarían esfuerzos" para "crear condiciones que otorgan la seguridad de la población de la ciudad y facilitan el suministro de bienes esenciales", agregó la presidencia rusa, según la cual Putin le deseó al papa una "rápida recuperación".

Antes, el sumo pontífice ofició una misa.

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En las primeras fotografías publicadas por el Vaticano desde la intervención quirúrgica del martes se ve a León XIV, de 71 años, frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli de Roma.

En dos imágenes se ve al papa de pie. Viste casulla verde y sotana blanca y parece relajado. En una de ellas se encuentra junto a su secretario personal, Edgard Rimaycuna, un sacerdote peruano.

A la misa asistieron, entre otros, parte del personal médico del hospital y miembros de la policía, afirmó la oficina de prensa del Vaticano.

– "Gracias" –

El pontífice "dio las gracias a todo el personal, médicos, enfermeras y auxiliares, por su servicio", por cuidar de los enfermos y "en particular, evidentemente, por el cuidado, la atención y el trato que le han dispensado en estos días", añadió.

Se espera que el papa rece el ángelus el domingo, pero una fuente del Vaticano no quiso confirmar si lo hará desde el hospital o desde el Vaticano.

Tradicionalmente, el papa recita esta oración todos los domingos desde la ventana del Palacio Apostólico, que da a la plaza de San Pedro, ante multitudes de fieles.

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El primer papa estadounidense ingresó el martes al hospital Gemelli, donde se sometió a una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho.

Según sus médicos, su convalecencia evoluciona favorablemente. El jueves, dijeron que una radiografía de tórax indicaba una "buena recuperación del pulmón operado". El viernes constataron "una mejora constante de su estado general".

"Las sesiones de fisioterapia respiratoria han continuado", explicaron, e indicaron que León XIV está llevando a cabo "sus actividades cotidianas normales con total autonomía".

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Pero están a la espera de los resultados de otras pruebas médicas para determinar si el cáncer se ha extendido y necesita tratamiento.

"Está bien de ánimo, eso está claro", afirmó una fuente del Vaticano.

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"Llegarán días mejores"

La oficina de prensa no ha dicho cuándo el papá recibirá la alta hospitalaria. Se limitó a repetir que los médicos, antes de la operación, estimaron que necesitaría aproximadamente una semana para recuperarse.

El Sumo Pontífice tenía prevista una gira por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre. Se desconoce si se mantiene.

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Aunque el papá tenga que recitar el ángelus desde la ventana del hospital Gemelli no sería el primero en hacerlo.

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El 6 de febrero de 2005, Juan Pablo II, de 84 años, se asomó a la ventana del hospital mientras se recuperaba de problemas respiratorios. Un ayudante, a su lado, leía el ángelus.

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El 11 de julio de 2021, el papá Francisco, que entonces tenía 84 años, también rezó desde la ventana del hospital tras someterse a una operación de colon.

Este viernes, el Vaticano publicó una selección de cartas y dibujos enviados por niños del hospital.

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En uno se ve un árbol "para el papá León", con hierba, sol y nubes". En una carta, una joven de 18 años le escribió: "Llegarán días mejores para los dos".

Un de siete años llamado Angelo escribió que él también había estado en la décima planta del hospital Gemelli durante los últimos 36 días para someterse a una operación en la cabeza.

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"Mi madre y yo rezamos por ti todas las noches", escribió. "Espero que te recuperes pronto".

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