El papa pide terminar con “pandemia de armas” que mata a niños en crímenes y conflictos

El papa León XIV pidió el domingo poner fin a la “pandemia de armas” que, en su opinión, mata a “innumerables” niños y niñas todos los días en crímenes y conflictos a nivel mundial.

🔑Las claves de lo que dijo él papa León XIV

El papa León XIV pidió poner fin a la “pandemia de armas” que afecta a los niños y niñas en todo el mundo.

Reiteró su llamado al alto el fuego en Ucrania tras el ataque ruso a Kiev, que dejó al menos 25 muertos, incluidos cuatro niños.

Recordó el tiroteo en una misa escolar en Minnesota, Estados Unidos, donde murieron dos niños.

Instó al mundo a no sucumbir a la indiferencia y a comprometerse seriamente con el diálogo y la negociación para lograr la paz.

Pidió a los responsables abandonar la lógica de las armas y trabajar por la paz con el apoyo de la comunidad internacional.

El pontífice estadounidense reiteró sus llamados al término de la oración del Ángelus por un alto al fuego en Ucrania tras el ataque ruso a Kiev el jueves pasado, en el que murieron al menos 25 personas, incluidos cuatro niños.

Le recordó también el tiroteo del miércoles pasado en una misa escolar en Minnesota, Estados Unidos, en el cual dos niños fueron asesinados. “Incluimos en nuestras oraciones a las innumerables niñas y niños muertos y heridos cada día en todo el mundo. Roguemos a Dios detener la pandemia de armas, grandes y pequeñas, que infecta nuestro mundo”, dijo el papa.

Sobre Ucrania, el papa pidió al mundo “no sucumbir a la indiferencia” y renovó su “llamado insistente a un alto el fuego inmediato y a un compromiso serio con el diálogo. Es hora de que los responsables renuncien a la lógica de las armas y emprendan el camino de la negociación y la paz, con el apoyo de la comunidad internacional”.

