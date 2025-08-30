Colombia prohíbe exportaciones de carbón a Israel para no apoyar la guerra en Gaza

El carbón es el principal producto exportado a Israel, aunque representa solo el 5 % del total. Foto: Archivo Particular

El gobierno de Colombia anunció este sábado la entrada en vigor de un decreto que prohíbe en su totalidad las exportaciones de carbón a Israel, al considerar que dicho recurso no puede ser utilizado para “alimentar una máquina de guerra” en el conflicto en la Franja de Gaza.

🔑 Las claves de la prohibición de las exportaciones de carbón a Israel

Colombia decretó la prohibición total de exportaciones de carbón a Israel.

La medida busca no alimentar la guerra en Gaza y respaldar el derecho internacional.

El decreto se sustenta en la defensa de civiles y en compromisos ante la ONU y la CIJ.

El carbón es el principal producto exportado a Israel, aunque representa solo el 5 % del total.

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel en 2024 y el presidente Gustavo Petro ha denunciado la ofensiva como “genocidio”

Las exportaciones de carbón a Israel fueron prohibidas en junio de 2024 por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien en los últimos meses denunció que siguen saliendo barcos con el mineral hacia ese país, lo que consideró un “desafío” para su gobierno.

#ConDignidadCumplimos | El @MincomercioCo oficializó la entrada en vigor del Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, que modificó el Decreto 1047 de 2024 para establecer una prohibición estricta y sin excepciones a las exportaciones de carbón a Israel.



👉 https://t.co/QORz3ar96E pic.twitter.com/hWbfLubytn — MinComercio Colombia (@MincomercioCo) August 30, 2025

Este nuevo decreto establece restricciones “estrictas y sin excepciones” al comercio de este mineral con Israel ante la “persistencia de los actos bélicos en contra del pueblo palestino”. Además, es una medida adoptada por los ministerios de Comercio, Relaciones Exteriores, Minas y Energía y Hacienda.

“Colombia no puede ser indiferente al sufrimiento del pueblo palestino. Este es un acto concreto para frenar la escalada bélica y un aporte decidido de nuestro país a la paz mundial”, aseguró la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, al presentar la medida.

La prohibición se sustenta en tres pilares: respeto al derecho internacional, protección de la población civil y coherencia de Colombia como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2025-2027.

El decreto se mantendrá vigente hasta que se cumplan las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) o hasta que desaparezcan las condiciones que motivaron la decisión.

El Gobierno colombiano subrayó que la medida está respaldada por los convenios internacionales suscritos por el país, incluidas las excepciones permitidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo Comercial bilateral con Israel, que contemplan restricciones por razones de moral pública y seguridad nacional.

El carbón es el principal producto de exportación de Colombia a Israel, pero solo representó el 5,05 % del total de ese mineral vendido por el país en 2023. Cabe recordar que el país rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024, en rechazo a la ofensiva militar en Gaza, que según cifras de Naciones Unidas, ha dejado más de 60.000 muertos, en su mayoría civiles.

Petro ha sido uno de los principales críticos latinoamericanos de esa guerra, a la que califica abiertamente de “genocidio”, y ha respaldado las demandas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional (CPI).

