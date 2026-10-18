Francia: protestas dejan 1.200 arrestos, choques con la policía y daño en edificio histórico

En una comparecencia ante la prensa poco antes de la medianoche del sábado, durante una salida para manifestar su apoyo a las fuerzas del orden, Lecornu indicó que su ministro de Justicia, Gerald Darmanin, ha dado instrucciones a los fiscales para que pidan prisión…

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, afirmó que detrás de la violencia en la que degeneraron algunas de las protestas sociales de este sábado hay una maniobra política, y anunció 1.200 personas detenidas en un día en el que 150 policías y gendarmes resultaron heridos.

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En una comparecencia ante la prensa poco antes de la medianoche del sábado, durante una salida para manifestar su apoyo a las fuerzas del orden, Lecornu indicó que su ministro de Justicia, Gerald Darmanin, ha dado instrucciones a los fiscales para que pidan prisión provisional para los detenidos. Justificó esas instrucciones porque los arrestados presentan “perfiles particularmente violentos y peligrosos”.

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Después de haber hecho hincapié en que en París se intentaron atacar “los centros de poder”, como el palacio del Elíseo, Matignon, que es la residencia oficial del primer ministro, o la Asamblea Nacional, añadió: “No se puede permitir que una minoría destroce y que sean siempre los mismos los que pagan”. Antes de subrayar que “no nos dejaremos intimidar”, también dijo: “Por lo tanto, es claramente una maniobra política que acepta la violencia”.

Los alcaldes de París, Marsella y Lyon, tres de las ciudades más afectadas por los destrozos, han solicitado una reunión con Lecornu a principios de la próxima semana “dada la magnitud de los daños y la gravedad de la situación”, relacionada con la violencia, el vandalismo y los saqueos ocurridos en sus ciudades el sábado.

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“Exigimos un diagnóstico preciso que explique la cadena de acontecimientos que condujeron a esta situación. Esto no puede ni debe volver a ocurrir”, escribieron el socialista Emmanuel Grégoire (París), el independiente de izquierdas Benoît Payan (Marsella) y el ecologista Grégory Doucet (Lyon) en un comunicado conjunto. Los tres cargos electos afirmaron que incluyen a todos los alcaldes de los municipios afectados en su iniciativa.

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Las manifestaciones que se desarrollaron por todo el país con una larga lista de reivindicaciones y convocadas por un variado conglomerado de colectivos, empezando por los estudiantes, pero también miembros de los “chalecos amarillos” o empleados de servicios públicos, reunieron a 550.000 personas, según el Gobierno, y hasta más de 800.000, de acuerdo a los organizadores.

Una asistencia masiva, fueron 110.000 solo en París, de acuerdo con el Ministerio del Interior, que superó muy ampliamente las expectativas del Ejecutivo, que en vísperas de esta jornada había indicado que serían como mucho 150.000 en todo el país. Otra sorpresa relativa fue el nivel y la amplitud de la violencia en muchas ciudades y los saqueos de cientos de comercios.

La destrucción de un edificio histórico durante las manifestaciones en Francia

El Ayuntamiento de Limoges, un edificio declarado monumento histórico y construido en el último cuarto del siglo XIX, quedó prácticamente destruido por un incendio provocado durante un ataque de manifestantes que participaban en la jornada de protestas.

“No hay palabras para condenar lo que ha ocurrido, de tan abyecto que es”, declaró el alcalde de esta ciudad del centro de Francia, Guillaume Guérin, en declaraciones a los medios en la noche, cuatro horas después de que varios cientos de personas incendiaran hacia las 5:00 p. m., hora local, el Ayuntamiento y dejaran varios coches volcados delante del edificio.

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Los asaltantes fueron evacuados rápidamente, pero las llamas no pudieron ser extinguidas y se propagaron a las plantas superiores y alcanzaron la techumbre, que terminó derrumbándose. “Desde mañana vamos a asegurar una continuidad del servicio, vamos a organizarnos. Han destruido un edificio que los habitantes de Limoges aman, pero no han destruido el servicio público. Es un monumento que queman, pero no a la República”, afirmó Guérin.

El primer edil se mostró convencido de que la justicia actuará y envió un mensaje a los delincuentes: “Serán detenidos”. A su juicio, los policías nacionales que estaban encargados de la seguridad de las protestas en la ciudad “no tenían suficientes medios” para contener “el millar” de manifestantes violentos que participaban en el desfile. Luego, según su relato, los policías municipales que estaban en el Ayuntamiento lograron escapar cuando “esos bárbaros entraron explicando que los iban a matar”.

Insistió en que ese comportamiento “no es estupidez, es odio a la bandera francesa (…), odio a las instituciones, odio a los directores de instituto (…), odio a los políticos, odio a todo lo que encarna la autoridad”. El edificio del Ayuntamiento se había construido entre 1876 y 1883 sobre la base del antiguo Ayuntamiento de París, con una mezcla de estilos de finales del Renacimiento y de la época de Luis XIII.

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