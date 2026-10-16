Las protestas de los "chalecos amarillos" en 2018 y 2019, contra la alza prevista de un impuesto al combustible, marcaron el primer mandato del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, y las imágenes de violencia, con destrozos incluso en el Arco del Triunfo de París, y de…

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó este viernes la célula de crisis del gobierno , la víspera de una protesta social "bastante importante" contra el encarecimiento de la vida, con los "chalecos amarillos" y los estudiantes de liceo como protagonistas.

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Francia se prepara para nuevas protestas sociales este sábado por el costo de vida

Las protestas de los "chalecos amarillos" en 2018 y 2019, contra la alza prevista de un impuesto al combustible, marcaron el primer mandato del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, y las imágenes de violencia, con destrozos incluso en el Arco del Triunfo de París, y de represión policial conmocionaron al país.

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A seis meses de la elección presidencial para elegir al sucesor de Macron y cuando la pérdida de poder adquisitivo es una de las preocupaciones de los presionados, desde hace semanas empezaron a surgir llamados en las redes sociales a manifestarse el 17 de octubre.

Desde Bruselas, Emmanuel Macron lanzó un llamado a la "calma" este viernes, considerando el derecho a manifestarse debe acompañarse del "respeto" sin "insultar" ni "romper" mobiliario urbano.

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"Se espera una movilización bastante importante, hay muchos llamamientos en las redes sociales", dijo el ministro del Interior, Laurent Nuñez en la cadena France 2.

Según su entorno, se esperan por el momento 500 acciones y 90 manifestaciones reivindicativas en todo el país. Las autoridades prevén alrededor de 200.000 manifestantes, de los cuales 40.000 en París.

Ante la situación, Lecornu convocó una célula de crisis, organismo creado en 2010 que permite seguir las manifestaciones en tiempo real.

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Nuñez advirtió además que las fuerzas de seguridad podrán usar granadas aturdidoras en caso de disturbios urbanos.

Las autoridades habían restringido su uso en las protestas estudiantiles que reclaman desde finales de septiembre mejores condiciones en los liceos, después de que un joven perdiera una mano.

El jueves, las organizaciones estudiantiles llamaron a sumarse a la movilización del sábado, al igual que activistas climáticos, el sindicato agrícola Confederación Campesina y otras centrales de trabajadores.

Un llamamiento titulado "Amarillos y Jóvenes" exhorta a "chalecos amarillos, generación Z, indignados, campesinos, bomberos, obreros, profesores, personal sanitario, defensores del clima, habitantes de los barrios, jubilados" a hacer converger sus reivindicaciones.

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"Hay una esperanza de que todas estas luchas distintas puedan converger", dijo a la AFP Marie-Lou, una universitaria de 18 años que participa en las protestas estudiantiles en Lille y para quien el sábado "será una especie de culminación".

El "punto en común" es decirle al gobierno que "debe ir a buscar el dinero donde está, en los bolsillos de los multimillonarios, de los rentistas, de las grandes empresas", aseguró la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.

La movilización llega cuando el gobierno busca aprobar en el Parlamento unos presupuestos para 2027 que contemplan un fuerte ajuste fiscal de EUR 54.000 millones (USD 60.780 millones ) para sanear las arcas públicas.

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