Hombres salen a las calles en Suiza para protestar contra la violencia hacia las mujeres

La protesta, convocada frente al Parlamento bajo el lema "Hombres contra la violencia contra las mujeres", busca responder a la creciente…

Este sábado, las calles de Berna, capital de Suiza, fueron escenario de una manifestación contra la misoginia y la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, esta vez fueron los hombres quienes encabezaron la movilización. Con pancartas, consignas y expresiones artísticas, denunciaron la violencia machista y llamaron a otros hombres a involucrarse activamente en la lucha por la igualdad de género.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La protesta, convocada frente al Parlamento bajo el lema "Hombres contra la violencia contra las mujeres", busca responder a la creciente preocupación por la circulación y normalización de discursos misóginos en internet, especialmente entre adolescentes y hombres jóvenes. Sus organizadores consideran que los hombres también deben asumir un papel activo para cuestionar estos mensajes y evitar que se reproduzcan en sus entornos.

Publicidad

Le recomendamos: Zelenski revela que EE. UU. propuso ceder territorio a Rusia a cambio de entrar a la OTAN

La preocupación tiene respaldo en algunos estudios sobre las percepciones de la masculinidad en el país. Una investigación publicada en junio por la Universidad de Zúrich y Mencare, una organización que agrupa asociaciones suizas de hombres y padres, encontró que la mitad de los hombres encuestados entre los 18 y 24 años expresaba preocupación por la supuesta pérdida de espacio de los hombres en la sociedad y manifestaba una visión restrictiva de la masculinidad, vinculada con la dominación.

La convocatoria reunió el respaldo de una alianza de organizaciones, entre ellas el comité promotor del movimiento y el Partido Socialista Suizo. Sus integrantes hicieron un llamado a los hombres a expresar solidaridad con las víctimas y a no guardar silencio cuando quienes ejercen violencia son amigos, compañeros de trabajo o personas de sus círculos cercanos.

En conversación con El Horizonte, Christoph Gosteli, trabajador social de 42 años y uno de los organizadores de la manifestación, sostuvo que los hombres deben reconocer su responsabilidad frente a la violencia contra las mujeres y las personas queer, así como comprometerse a contribuir a su erradicación.

Uno de los focos de preocupación es la llamada "manosfera", un conjunto de comunidades y contenidos digitales sobre masculinidad que, en sus expresiones más radicales, difunde mensajes hostiles hacia las mujeres y rechaza la igualdad de género. Estos espacios tienen presencia en plataformas frecuentadas por adolescentes y hombres jóvenes, lo que ha reavivado el debate sobre la influencia de estos discursos.

Las cifras de la violencia en Suiza

Los registros oficiales también muestran la dimensión de la violencia doméstica en el país. En 2025, la Oficina Federal de Estadística contabilizó 22.066 infracciones relacionadas con este tipo de violencia, un aumento del 4,4 % frente al año anterior. Las mujeres representaron el 70,2 % de las personas afectadas identificadas por la Policía.

Le podría interesar: “Se necesita un cambio y se le exigirá al que sea”: el grito en España por una vida digna

Ese mismo año, 34 personas murieron como consecuencia de la violencia doméstica, 25 de ellas mujeres. Estos datos corresponden exclusivamente a hechos ocurridos en el ámbito familiar y no al total de homicidios registrados en Suiza.

En respuesta a esta problemática, la Oficina Federal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres puso en marcha una herramienta anónima para identificar posibles señales de violencia en las relaciones. La entidad advierte que comportamientos como los celos, el control y la desvalorización de la pareja pueden constituir manifestaciones tempranas de violencia psicológica, incluso antes de que ocurran agresiones físicas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com