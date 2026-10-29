Nueva falla ferroviaria en España: tren de Ouigo queda detenido tras la tragedia

El tren afectado, el Ouigo 6775, cubría la ruta entre Murcia y Valladolid, con parada en Madrid-Chamartín. La avería se produjo en la mañana del 29 de octubre, cuando el convoy circulaba por el túnel de El…

Un convoy con 454 pasajeros a bordo quedó inmovilizado este jueves en un túnel entre Madrid y Toledo, tras un problema con la catenaria que interrumpió el suministro eléctrico. El incidente ocurrió un día después del accidente ferroviario de Urda, que dejó decenas de muertos y reavivó la preocupación por la seguridad de los trenes en España.

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El tren afectado, el Ouigo 6775, cubría la ruta entre Murcia y Valladolid, con parada en Madrid-Chamartín. La avería se produjo en la mañana del 29 de octubre, cuando el convoy circulaba por el túnel de El Regajal, en el término municipal de Ontígola, cerca del tramo comprendido entre Valdemoro y Villarrubia de Santiago. Según la información difundida por medios españoles, los pasajeros escucharon un fuerte golpe antes de que el tren perdiera velocidad y se detuviera.

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La incidencia estuvo relacionada con un enganchón del pantógrafo en la catenaria, el sistema de cables aéreos que suministra electricidad a los trenes. La afectación de estos elementos dejó al convoy sin energía eléctrica y obligó a interrumpir la circulación por una de las vías del tramo.

Ante la falta de suministro, la tripulación activó medidas para conservar la batería del tren. Entre ellas, apagó el aire acondicionado y la iluminación principal, lo que dejó a los pasajeros en condiciones de poca luz y con un aumento de la temperatura en los vagones. La situación también dificultó el uso de los baños y la apertura de las puertas, según informó el diario La Razón.

La compañía coordinó el envío de otro tren para trasladar a los viajeros y permitirles continuar su recorrido. La operación requería realizar un transbordo desde el convoy detenido hacia el tren de asistencia, con medidas de seguridad para el desplazamiento entre las vías.

Aunque no se reportaron personas heridas, la situación generó inquietud entre algunos pasajeros, especialmente por la cercanía temporal con el accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda, también en la provincia de Toledo. En ese siniestro, la colisión de dos trenes de alta velocidad dejó decenas de víctimas mortales.

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La avería también afectó a otros servicios ferroviarios. Adif informó de retrasos en los trenes de alta velocidad que conectan Madrid con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, mientras los equipos trabajaban para solucionar el problema en la infraestructura.

Ouigo anunció que los pasajeros que debían continuar hacia Segovia y Valladolid completarían parte del recorrido en autobús. Para quienes tenían previsto viajar entre Madrid-Chamartín y Valladolid, la compañía ofreció el cambio gratuito del billete o la devolución íntegra del dinero, además de una compensación equivalente al 200 % del precio del billete, según la información publicada por La Razón.

El nuevo incidente se produjo en un momento de especial sensibilidad para el sistema ferroviario español, después de la tragedia de Urda. Sin embargo, hasta el momento, la información disponible atribuye la detención del tren de Ouigo a un problema técnico en la catenaria, sin que se haya establecido una relación entre ambos sucesos.

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