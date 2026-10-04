¿Por qué llovió tanto en Barcelona? El insólito temporal tropical que dejó dos muertos

Las dos víctimas mortales se registraron en la provincia de Barcelona. En Tordera, una persona murió cuando el muro de un camping se le vino…

Lo que cayó sobre Cataluña, España, entre la noche del sábado y la mañana de este domingo no fue un simple aguacero de otoño. Fue, en palabras de Sarai Sarroca, directora del Meteocat, el servicio meteorológico catalán, una perturbación de origen tropical que quedará en la historia de sus registros. El balance, hasta ahora, es de dos muertos, un desaparecido, ríos desbordados y hospitales inundados.

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Las dos víctimas mortales se registraron en la provincia de Barcelona. En Tordera, una persona murió cuando el muro de un camping se le vino encima. En Montornès del Vallès, otra se ahogó tras bajar al aparcamiento de su vivienda. Los Bomberos de la Generalitat y Salvamento Marítimo buscan además a un hombre joven que habría caído a la riera de Pineda de Mar, en la costa del Maresme.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el jefe del Ejecutivo catalán, Salvador Illa, enviaron sus condolencias a las familias.

"Para quienes dudan del cambio climático"

En una comparecencia este domingo, Illa aseguró que el fenómeno tuvo características tropicales, que estuvo cerca de convertirse en un huracán y que en los últimos 30 años solo hay tres precedentes parecidos.

"Lo digo para quienes dudan del cambio climático", subrayó Illa.

Durante días, los meteorólogos advirtieron de la posible formación de un minihuracán mediterráneo, un tipo de ciclón conocido como "medicane" que, como sus parientes del Caribe, se alimenta del calor y la humedad del mar. Finalmente no llegó a formarse, según EFE, pero la tormenta conservó sus rasgos tropicales: enormes cantidades de agua descargadas en muy poco tiempo.

Un mar más caliente, como el que estamos observando, evapora más agua y le da más combustible a este tipo de tormentas, por lo que los científicos llevan años alertando que el Mediterráneo verá lluvias extremas con mayor frecuencia.

Barcelona tiene datos desde 1883 y la estación de Can Bruixa, en el distrito de Les Corts, superó por primera vez los 213 litros por metro cuadrado. La del Raval marcó 193 litros, su máximo desde que entró en funcionamiento.

El récord catalán quedó en Vilassar de Mar, con 288 litros por metro cuadrado, seguido de Mataró y Granollers. En esta última ciudad cayeron 68 litros en apenas media hora.

El agua se desbordó por varios cauces a la vez. La Agencia Catalana del Agua informó que el río Ridaura, a su paso por Santa Cristina d’Aro (Girona), alcanzó los 300 metros cúbicos por segundo, un caudal que solo se espera una vez cada cien años. El Daró también se desbordó en el Baix Empordà.

Más al sur, el Besòs, que desemboca en el área metropolitana de Barcelona, llegó a niveles de peligro en Santa Coloma de Gramenet y obligó a enviar alertas a los teléfonos móviles de los vecinos. Su tramo final arrastraba a primera hora de la mañana unos 903 metros cúbicos por segundo, según EFE. El Mogent, el Tordera y la riera de Gotarra también se mantuvieron en nivel de peligro.

Los bomberos realizaron más de 2.000 servicios y rescataron a 205 personas atrapadas en sótanos, vehículos y ascensores. En Granollers, varios conductores quedaron atrapados en una rotonda inundada y algunos tuvieron que subirse al techo de sus carros para esperar el rescate. En L’Hospitalet de Llobregat, una familia de cuatro personas fue desalojada después de que se desprendiera parte del techo de su casa por el peso del agua acumulada en la terraza.

El servicio de emergencias 112 recibió unas 7.000 llamadas. Los servicios médicos atendieron a 237 personas, todas con heridas leves, y 51 fueron trasladadas a centros de salud. Un grupo de 27 ancianos tuvo que ser evacuado de una residencia en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona.

Las lluvias tampoco perdonaron a los hospitales. El Vall d’Hebron, uno de los más grandes de España, vio afectados sus servicios de neonatos y de cardiología, y los hospitales de Granollers y Blanes quedaron con las plantas bajas inundadas.

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Una persona pasa con una sombrilla frente a la acampada instalada en la plaza de Catalunya de Barcelona. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

Transporte paralizado en Cataluña

El temporal también dejó a miles de viajeros varados. El aeropuerto de Barcelona-El Prat acumuló 385 vuelos cancelados entre el sábado y el domingo. El tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ya volvió a operar, pero sigue suspendido el tramo entre Tarragona y la frontera con Francia. Renfe empezó a reanudar de forma progresiva el servicio de Rodalies, la red de trenes de cercanías, después de revisar el estado de las vías.

La Cruz Roja atendió a cerca de 4.000 personas, a las que repartió agua, café y mantas en las estaciones de Sants, Tarragona y el aeropuerto de Girona.

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De las 20 comarcas que quedaron prácticamente paralizadas desde la noche del sábado, 18 ya tienen levantadas las restricciones de movilidad. Solo el Alt y el Baix Empordà, en el nordeste, las mantendrán hasta las 21:00 hora local (14:00 en Colombia) por el riesgo de nuevas crecidas.

Illa pidió no bajar la guardia. El temporal, dijo, no ha terminado, sino que entra en una etapa distinta, con aguaceros dispersos desde Barcelona hacia el norte. Para la próxima semana se esperan más lluvias, más moderadas, pero el suelo saturado mantiene el riesgo de desprendimientos.

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El resto de España, también en alerta

Además, Cataluña no es la única región golpeada. Diez de las 17 comunidades autónomas españolas están en aviso por lluvias y tormentas. Extremadura, en el occidente del país, también está en alerta roja, el nivel máximo, en las comarcas de La Serena, Tierra de Barros y el sur de Badajoz, donde cayeron más de 60 litros por metro cuadrado en una hora. En Castilla-La Mancha, las autoridades suman 380 incidencias desde el jueves, la mayoría en Albacete, donde murió una mujer de 102 años en el municipio de Madrigueras. Asturias está en alerta naranja.

El episodio llega casi dos años después de la DANA que arrasó Valencia en octubre de 2024 y dejó más de 220 muertos, una tragedia que puso bajo la lupa la capacidad de respuesta de las autoridades españolas.

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