Príncipe Andrés pierde sus títulos reales: todo sobre su destitución histórica

El príncipe Andrés, duque de York, enfrenta un caso civil en Estados Unidos por agresión sexual. Foto: AFP - Agencia AFP

El gobierno británico retiró todos los títulos reales al príncipe Andrés, en un paso histórico que marca un claro distanciamiento de la Corona. La medida, anunciada el 29 de octubre de 2025, responde a los escándalos que han dañado la imagen institucional y la reputación del Palacio de Buckingham.

🔑Las claves de la destitución del príncipe Andrés (por si tiene afán)

El gobierno británico retiró todos los títulos y honores del príncipe Andrés, incluido el de duque de York.

Andrés deberá abandonar la residencia oficial en Royal Lodge y pasar a ser un ciudadano privado con el apellido Mountbatten-Windsor.

La decisión responde a la demanda de Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual de una menor traficada por Jeffrey Epstein.

Aunque mantiene su lugar en la línea de sucesión, su participación en eventos oficiales y representación pública queda limitada.

La medida refleja un distanciamiento claro de la Corona y busca proteger la reputación institucional del Palacio de Buckingham.

A pesar de la pérdida de sus títulos y honores, el gobierno ha aclarado que Andrés no será excluido formalmente de la línea de sucesión al trono, un detalle que mantiene expectantes a expertos en monarquía y al público en general.

La decisión de retirar los títulos reales del príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, responde a las presiones sanitarias y sociales que han afectado a la familia real en los últimos años. Andrés perdió el estatus de príncipe, duque de York y otros honores que le permitían representar oficialmente a la Corona.

Además, el Palacio de Buckingham anunció que deberá abandonar la residencia oficial en Royal Lodge, ubicada en Windsor, y pasar a ser un ciudadano privado con el apellido Mountbatten-Windsor.

Según reportes de medios como BBC Mundo y La Opinión, esta medida es la más drástica tomada contra un miembro de la familia real en casi un siglo, situación que refleja la gravedad de las acusaciones y controversias que enfrentó el príncipe.

Adicionalmente, expertos en protocolo real han señalado que, aunque Andrés mantiene su posición en la línea de sucesión, su pérdida de títulos limita severamente su participación en eventos oficiales y en la vida pública como representante de la familia real, según CNN.

Estas medidas se consideran necesarias a pesar de que Andrés continúa negando las acusaciones en su contra y reflejan un distanciamiento claro de la monarquía hacia su persona, según The Guardian.

Según informa The Guardian, el ex duque de York podría recibir un pago único considerable más un estipendio anual destinado a evitar que incurra en gastos excesivos durante su vida fuera de la realeza.

El plan prevé su reubicación en una residencia privada en Sandringham, Norfolk, alejándolo de sus funciones oficiales. Esta medida busca facilitar la transición de Andrés a su nueva condición de ciudadano privado.

En un comunicado, la familia real aseguró que “Sus majestades desean dejar en claro que sus pensamientos y sus más sinceras condolencias han estado, y seguirán siendo, las víctimas y sobrevivientes de todas y cada una de las formas de abuso”.

“Nuestros corazones están con la familia de Virginia Giuffre y todas las víctimas que sufrieron los despreciables crímenes de Jeffrey Epstein”, agregaron.

👉 ¿Cuál es el escándalo del Principe Andrés?

Los escándalos que llevaron a la destitución del príncipe Andrés están vinculados a la demanda de Virginia Giuffre, quien lo acusó de abusar sexualmente de una menor traficada por Jeffrey Epstein.

En su denuncia, Giuffre alegó que el príncipe la había abusado sexualmente cuando ella era menor de edad. El caso está vinculado a las redes de tráfico sexual del fallecido Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos similares y mantenía una relación cercana con el príncipe durante varios años, según la BBC.

Aunque Andrés negó todas las acusaciones, la presión mediática y la opinión pública jugaron un papel crucial en la decisión del rey Carlos III y del gobierno británico.

Según CNN, este proceso ha buscado equilibrar la protección de la Corona con los principios de justicia y transparencia.

