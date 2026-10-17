Protestas en Francia: disturbios en varias ciudades y un manifestante perdió una mano

La movilización reunió a decenas de miles de personas en todo el país —500.000, según el sindicato CGT—, a seis meses de las elecciones presidenciales, con reivindicaciones relacionadas con la inflación, el precio de los carburantes y la pérdida de…

Las protestas contra el encarecimiento de la vida celebradas este sábado en Francia estuvieron acompañadas de enfrentamientos entre grupos violentos y fuerzas del orden, incendios y daños, así como asaltos en edificios públicos y comercios en ciudades como París, Marsella, Lyon o Lille, entre otras.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La movilización reunió a decenas de miles de personas en todo el país —500.000, según el sindicato CGT—, a seis meses de las elecciones presidenciales, con reivindicaciones relacionadas con la inflación, el precio de los carburantes y la pérdida de poder adquisitivo.

Publicidad

Le sugerimos: ¿Qué es el wokismo, a lo que De la Espriella le declaró una “lucha frontal” en Colombia?

Sin embargo, aunque muchas de las marchas transcurrieron con normalidad, los incidentes violentos focalizaron la atención de la jornada en París, Lyon, Marsella o Lille, donde se produjeron sucesos graves, especialmente en estas dos últimas ciudades, donde fueron asaltados sus respectivos ayuntamientos. El Ministerio de Interior informó de que habían sido detenidas 272 personas.

En París, varios cientos de personas se enfrentaron a las fuerzas de seguridad en la plaza de la República antes incluso del inicio de la manifestación principal, donde manifestantes enmascarados se enfrentaron a las fuerzas del orden y prendieron fuego a varios automóviles en la zona.

Le puede interesar

La cabecera de la marcha autorizada llegó posteriormente a la plaza de Clichy, siguiendo el recorrido previsto, mientras otros grupos se desplazaban por la capital sin autorización. Uno de ellos intentó llegar hasta el Palacio del Elíseo, en una zona expresamente prohibida para manifestaciones. Para hacer frente a estos grupos incontrolados, las autoridades activaron la CRS 8, una unidad especializada en la lucha contra la violencia urbana.

En Lyon, la situación se agravó en la céntrica plaza de Bellecour, donde una oficina de turismo fue saqueada e incendiada, mientras los enfrentamientos entre grupos violentos y la policía —que hizo uso de gases lacrimógenos y de un cañón de agua— se sucedieron en varias oleadas, mientras los bomberos encontraban dificultades para acceder al lugar para apagar las llamas y los alborotadores vandalizaban comercios.

También le puede interesar: Respirar, pensar y votar: nepotismo y reflexiones ante la segunda vuelta en Brasil

En Marsella, decenas de manifestantes forzaron las puertas del Ayuntamiento y entraron brevemente en el vestíbulo, donde causaron daños e hicieron pintadas, antes de ser desalojados por la policía. Durante el incidente, un busto de Marianne, símbolo de la República francesa, fue derribado y sufrió desperfectos.

“Es inaceptable utilizar este tipo de reivindicaciones para entrar, romper y destruir el cemento que nos une como nación”, declaró el alcalde, Benoît Payan, a BFMTV, y calificó a los violentos de “tontos útiles de la extrema derecha”, al considerar que sus acciones refuerzan su discurso político sobre la inseguridad.

En la que es la segunda ciudad más grande de Francia, se produjeron daños en comercios vandalizados y en una comisaría de la policía municipal. El alcalde, independiente de izquierdas, afirmó que el presidente francés, Emmanuel Macron, le había garantizado el envío inmediato de refuerzos policiales. En concreto, dos compañías adicionales de antidisturbios.

El primer incidente grave de la jornada se producía a primera hora en Ruán, donde un incendio que afectó a la fachada de un edificio universitario está siendo investigado como un posible acto criminal. Las autoridades también denunciaron incidentes en Rennes, Toulouse y Angers, entre muchas otras ciudades, incluidos ataques contra las fuerzas de seguridad, saqueos e incendios de mobiliario urbano.

Le sugerimos: Rusia tilda de histórico el freno de sanciones de EE. UU.; para Ucrania es un premio a Putin

En previsión de la multiplicación de incidentes, el ministro del Interior, Laurent Núñez, había movilizado a 10.000 policías y gendarmes para esta jornada en todo el país, de los cuales 5.000 en París. El primer ministro, Sébastien Lecornu, tenía prevista una reunión de la célula interministerial de crisis a las 17.00 horas (15.00 GMT).

En la cabecera de la marcha parisina iba el líder de La Francia Insumisa y candidato a la Presidencia francesa, Jean-Luc Mélenchon, quien fue señalado por la líder ultraderechista y también rival al Elíseo, Marine Le Pen, por “legitimar la violencia” y buscar “precipitar al país en el caos”.

Su delfín, Jordan Bardella, afirmó que los responsables de los incidentes eran los “profesionales del caos” y acusó a la extrema izquierda de desacreditar las reivindicaciones sociales. Por su parte, Mélenchon criticó la cobertura televisiva de los disturbios y destacó el carácter pacífico de numerosas concentraciones.

Una movilización heterogénea en Francia

La convocatoria surgió de un video viral publicado en TikTok a comienzos de septiembre y ganó apoyo ante el aumento de los precios de la gasolina y del costo de la vida. Sus promotores buscaron recuperar el impulso del movimiento de los “chalecos amarillos” de 2018 y 2019, que marcó el primer mandato de Macron.

Publicidad

También le puede interesar: De la Espriella y Machado, en la campaña de María Elvira Salazar: ¿error de cálculo?

La movilización reunió a estudiantes, trabajadores, jubilados, agricultores, activistas climáticos y militantes antifascistas. Varias figuras del movimiento original de los “chalecos amarillos” respaldaron la convocatoria, que también coincidió con las protestas estudiantiles iniciadas en septiembre para reclamar mejores condiciones educativas.

Un manifestante perdió la mano en las protestas en Francia

Un joven que participaba este sábado en una manifestación en la ciudad de Saint-Étienne perdió una mano al explotarle una granada, que, según el periódico Le Progrès, recogió después de haberla lanzado la policía. La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Loira indicó, por su parte, que un joven de una veintena de años había resultado herido de gravedad en una mano, sin dar más precisiones.

Publicidad

Miembros del personal médico del hospital universitario de Saint Étienne al que fue trasladado, citados por dicho medio, señalaron que tenía la mano derecha destrozada. El joven herido explicó, de acuerdo con el relato de los sanitarios, que había cogido del suelo la granada antes de que explotara.

En la manifestación de Saint-Étienne, cercana a Lyon, se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y algunos manifestantes que vandalizaron escaparates de comercios y destruyeron mobiliario urbano. En espera de las cifras oficiales, el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), que estuvo implicado en la organización de algunas de las protestas de esta jornada en Francia, estimó en más de 500.000 los participantes en todo el país.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com