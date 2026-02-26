Rusia afirma no haber fijado fechas límite para terminar la guerra en Ucrania

Una persona camina por un monumento improvisado a los soldados ucranianos y extranjeros caídos en la Plaza de la Independencia de Kiev el 23 de febrero de 2026, coincidiendo con el cuarto aniversario del conflicto con Rusia. Foto: AFP - HENRY NICHOLLS

Rusia afirmó este jueves que no tiene “fechas límites” para alcanzar un acuerdo que ponga fin a los cuatro años de guerra en Ucrania, justo antes de una reunión en Ginebra para preparar una nueva ronda de diálogo.

Negociadores rusos y ucranianos viajaron a Ginebra para mantener conversaciones por separado con funcionarios estadounidenses.

Este encuentro forma parte de un tenso proceso de negociación impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump en un intento por poner fin al peor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos y heridos, millones de ucranianos refugiados en el extranjero y destrucciones masivas.

Varias rondas de diálogos no han logrado cerrar un acuerdo. Moscú insiste en unas exigencias territoriales y políticas inflexibles que Kiev ha descartado por considerarlas equivalentes a una capitulación.

“¿Han oído algo de nosotros sobre fechas límites? No tenemos fechas límites, tenemos tareas. Las estamos llevando a cabo”, zanjó el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, según las agencias de noticias estatales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también dijo que es demasiado pronto para hacer “pronósticos”.

“Sería un gran error intentar ahora mismo definir algún tipo de fase o hacer algún tipo de pronóstico. No quiero cometer esos errores”, declaró a los medios oficiales.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha dicho en repetidas ocasiones que es necesaria una reunión con su par ruso, Vladimir Putin, para acordar los puntos clave, como el destino del territorio en el este de Ucrania por el que Rusia está luchando para hacerse con el control.

Peskov repitió el jueves que Moscú no aceptará una cumbre presidencial hasta el final de las negociaciones, y solo para firmar un acuerdo alcanzado entre los equipos negociadores.

Más ataques rusos

La reunión en Suiza fue precedida por una nueva noche de ataques rusos en Ucrania y por un canje de restos de militares caídos en combate.

Rusia anunció haber entregado mil cuerpos de soldados ucranianos a Kiev, a cambio de los restos de 35 militares rusos.

Moscú disparó alrededor de 420 drones y 39 misiles contra su vecino, causando decenas de heridos, incluidos niños, anunció Zelenski en X.

La mayoría de los misiles fueron interceptados, pero causaron daños a infraestructuras cruciales y edificios residenciales en ocho regiones, precisó.

En Kiev, los periodistas de la AFP escucharon explosiones en plena noche, durante el ataque aéreo ruso.

Estos bombardeos tuvieron lugar antes de la reunión en Ginebra del negociador ucraniano Rustem Umiérov y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Trump.

El miércoles por la noche, Zelenski y Trump conversaron durante 30 minutos por teléfono sobre el encuentro de Ginebra y los preparativos de nuevas discusiones trilaterales, previstas “a principios de marzo”, según el presidente ucraniano.

El asesor económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, también tiene previsto reunirse con Witkoff y Kushner en Ginebra, según una fuente citada el miércoles por la agencia estatal rusa Tass.

Zelenski afirmó a principios de febrero que Moscú, a través de Dmitriev, habría propuesto a Washington reanudar la cooperación económica y acuerdos de cooperación por cientos de miles de millones de dólares.

Las conversaciones, basadas en un plan estadounidense presentado a finales del año pasado, se encuentran en un punto muerto principalmente por el destino del Donbás, la región industrial del este de Ucrania que ha sido el epicentro de los combates.

Rusia insiste en obtener el control total de la región oriental ucraniana de Donetsk y ha amenazado con tomarla por la fuerza si Kiev no cede en la mesa de negociaciones.

Ucrania se opone y además se niega a firmar un acuerdo sin garantías de seguridad que disuadan a Rusia de volver a invadirla.

