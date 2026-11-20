Rusia lanzó este viernes más de 110 misiles contra Ucrania, donde murieron al menos nueve personas, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometiera una respuesta "dolorosa" a los ataques de Kiev contra el puente de Crimea. El ataque dejó al menos siete muertos en la capital y otros dos en Leópolis, en el oeste del país, anunciaron las autoridades, quienes también indicaron que 17 personas resultaron heridas. La ofensiva provocó apagones en varios puntos más y causó daños en tres puentes de Kiev.

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que es uno de los "mayores ataques" desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 y consideró que "Rusia intenta compensar precisamente con este tipo de terror su impotencia militar y diplomática". Esta última oleada de ataques se produjo tras una cumbre trilateral histórica en China entre Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump. Tras el encuentro, publicaron una "declaración de paz" conjunta que no hizo alusión alguna a la invasión rusa de Ucrania.

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Sin mayores avances con respecto al futuro de la guerra, que está próxima a cumplir cinco años, el líder del Kremlin calificó la cumbre de histórica y aseguró que los tres tienen "intereses comunes". El mandatario estadounidense, por su parte, habló después con la Coalición de los Dispuestos, un grupo de apoyo a Ucrania que se reunió en Alemania con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según un alto funcionario europeo con conocimiento del contenido de la llamada, citado por CNN, el mensaje principal del presidente fue que "Putin está cansado, quiere acabar con esto y está listo para un acuerdo". El funcionario afirmó que la sugerencia de Trump era "aprovechar la oportunidad". Añadió que los europeos fueron "constructivos en su respuesta, pero exigen pruebas".

El ataque ruso tras el golpe a un puente en Crimea

Muchas personas se refugiaron en las estaciones de metro de Kiev, donde durmieron en colchonetas de yoga, hamacas y tiendas de campaña, observaron periodistas de la AFP. Katerina Liubichenko, de 32 años, se llevó allí a su hija Alisa, de dos años, para intentar dormir durante el bombardeo. Lo hizo principalmente para que la niña oyera "menos las explosiones", explicó mientras la pequeña daba brincos en la colchoneta que su padre intentaba inflar. "Llegamos a la hora en la que ella se acuesta. Juega un poco, le leemos un libro y luego se duerme", contó la mujer.

Rusia intensificó sus ataques contra Kiev en los últimos meses. Muchos temen que este sea el invierno más duro desde que empezó la guerra, teniendo en cuenta que muchos de los bombardeos apuntan contra infraestructuras energéticas. El Ministerio ruso de Defensa anunció este viernes que las fuerzas armadas del país ejecutaron "bombardeos masivos utilizando armas de precisión terrestres, navales y aéreas, así como drones". La guerra, desencadenada con la invasión de Ucrania en 2022, ha matado a cientos de miles de personas y ha obligado a millones a dejar sus hogares en el sur y en el este de Ucrania.

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Los ataques ucranianos de esta semana contra el puente de Kerch, un símbolo del dominio de Rusia sobre la península de Crimea, anexada en 2014, obligaron a cortar la circulación vial y perturbaron fuertemente la ferroviaria. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había interceptado 310 drones ucranianos lanzados contra el país, y las autoridades nombradas por Moscú en el este de Ucrania informaron que tres personas perdieron la vida en esa zona ocupada.

La invitación de Putin a unos responsables europeos

Los ataques se produjeron en un momento en el cual Europa busca una mayor participación en las próximas negociaciones para poner fin a la guerra. El presidente ruso insiste en que no renunciará a sus exigencias territoriales sobre las zonas de Ucrania que reivindica haber anexado y descarta aceptar el eventual despliegue de tropas extranjeras de paz en el país.

En este sentido, Putin reafirmó este jueves que cualquier forma de cooperación militar entre Europa y Ucrania es un "problema" para Rusia. También se ha negado a que representantes europeos participen en las negociaciones indirectas con Ucrania, mediadas por Estados Unidos.

Sin embargo, el jueves afirmó que había invitado a responsables europeos a mantener conversaciones en Moscú para estudiar sus posturas, antes de decidir si pueden o no participar en las negociaciones. No precisó a quién había invitado. Desde Berlín, donde el jueves se celebró una reunión con sus aliados, Zelenski señaló que sería un "error" que los europeos viajen a Moscú, pero reclamó incluirlos en otras rondas de negociaciones.

Polonia denunció la caída de misiles rusos en su territorio

Dos misiles rusos y un dron a reacción cayeron este viernes en territorio polaco tras una masiva ofensiva rusa contra Ucrania, según confirmó en una rueda de prensa el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, quien, citado por la agencia EFE, calificó el episodio de “otra provocación” de Moscú. El funcionario anunció, además, que pedirá a la OTAN reforzar la defensa de su flanco oriental con aviones de vigilancia.

En sus palabras, "se produjo una violación del espacio aéreo polaco con la entrada de objetos de la Federación Rusa". Añadió que este ataque contra el territorio ucraniano, y "que afectó a Polonia, fue uno de los mayores desde el inicio de la guerra a gran escala". Precisó que uno de los proyectiles, un misil de crucero Ch-101, cayó en Nowy Lipowiec, en el distrito de Biłgoraj (voivodato de Lublin). El segundo impacto se registró en Rudnik nad Sanem, en el voivodato de Subcarpacia, y el dron a reacción cayó en Mołodycz. Todos esos lugares están ubicados a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ucrania.

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