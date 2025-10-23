Sanciones a Rusia: Trump y la UE presionan a Putin con duros golpes al petróleo

Las nuevas sanciones de EE. UU. y la Unión Europea golpean al sector petrolero ruso, aumentando la presión internacional en medio de la guerra en Ucrania. Foto: AFP - ALEXANDER KAZAKOV

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron nuevas sanciones contra el sector petrolero de Rusia, congelando los activos de las principales compañías, Rosneft y Lukoil.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró la decisión como un “mensaje contundente” a Vladimir Putin para que detenga la guerra en Ucrania. Las medidas buscan debilitar las finanzas del Kremlin y aumentar la presión internacional sobre Moscú.

🔑Las claves de las nuevas sanciones a Rusia (por si tiene afán)

EE. UU. y la Unión Europea impusieron nuevas sanciones contra el sector petrolero ruso, congelando los activos de Rosneft y Lukoil.

Se trata de las primeras sanciones de la administración Trump contra Moscú.

Zelenski celebró las medidas como un “mensaje contundente” para que Putin detenga la guerra en Ucrania.

Las sanciones provocaron un alza de más del 5 % en los precios del petróleo en Europa.

La UE busca frenar la financiación de la guerra atacando la “flota fantasma” de petroleros rusos y planea usar activos congelados para apoyar a Ucrania.

Rusia rechazó las sanciones, calificándolas de “contraproducentes”, mientras China expresó su oposición a las medidas estadounidenses.

Tanto la Unión Europea como el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciaron la víspera nuevos paquetes de sanciones contra el sector petrolero de Rusia por la invasión sobre Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Le recomendamos: Seis muertos por ataques en Ucrania, mientras Trump aplaza su cita con Putin

“Es un mensaje contundente y necesario de que la agresión no quedará sin respuesta”, escribió Zelenski en la red social X.

“Es muy importante”, añadió ante la prensa al llegar a la reunión de los dirigentes de la Unión Europea (UE).

Los esfuerzos de Trump para poner fin al conflicto no han dado resultados. El jueves, al menos tres personas murieron por bombardeos rusos en Ucrania, dos de ellos periodistas, dijeron las autoridades y el medio local Freedom TV.

Trump había pospuesto la imposición de nuevas restricciones contra Rusia durante meses, pero su paciencia se agotó después de que fracasaran los planes para realizar una nueva cumbre con Putin en Budapest.

Le podría interesar: Europa corta el grifo a Putin: la UE avanza hacia el fin del gas ruso en 2027

Las sanciones estadounidenses implican la congelación de todos los activos de Rosneft y Lukoil en Estados Unidos, así como la prohibición de que todas las empresas estadounidenses hagan negocios con estos dos gigantes petroleros rusos.

Las penalizaciones dispararon los precios del petróleo en más del 5 % a mediodía del jueves en las operaciones bursátiles en Europa, avivando los temores de tensiones en el suministro de oro negro.

“Consideramos este paso como exclusivamente contraproducente”, declaró María Zajárova, portavoz del Ministerio ruso de Relaciones Exteriores.

“Nuestro país ha desarrollado una fuerte inmunidad contra las restricciones occidentales y continuará desarrollando con confianza su potencial económico, incluido su potencial energético”, agregó.

Le sugerimos: Ucrania se centra en los aspectos positivos de la reunión entre Zelenski y Trump

China, por su parte, afirmó que se “opone” a las sanciones estadounidenses.

La UE también presentó una nueva batería de sanciones para presionar a Rusia a poner fin a la ofensiva de tres años y medio en el país vecino.

Las sanciones europeas apuntan sobre todo la flota fantasma de petroleros usados por Rusia para eludir las sanciones occidentales.

📌Europa busca golpear las finanzas de Rusia y forzar a Putin a negociar la paz

El comercio petrolero atribuido a esta flota fantasma representa “más de EUR 30.000 millones” (USD 35.000 millones) para el presupuesto de Rusia y permite financiar “entre el 30 % y el 40 % de su esfuerzo bélico” contra Ucrania, denunció el presidente francés Emmanuel Macron.

También le puede interesar: “Moscú obligado a negociar”: Zelenski pide misiles y Trump apuesta por la diplomacia con Rusia

Esta mayor presión colectiva sobre Moscú podría “cambiar los cálculos” de Putin y “llevarlo a la mesa de negociaciones” con vistas a un alto el fuego, estimó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Estoy absolutamente convencido de ello, quizá no sea hoy ni mañana, pero lo conseguiremos”, afirmó durante su visita a la Casa Blanca. Los europeos, además, buscan afianzar su apoyo a largo plazo.

Para ello, pretenden prestar EUR 140.000 millones a Ucrania utilizando los activos del Banco Central de Rusia inmovilizados en la UE.

Lea también: La OTAN se prepara para lo peor: la nueva estrategia ante la incursión de drones rusos

Esta operación totalmente inédita no está exenta de riesgos, especialmente para Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de estos activos rusos en Europa, es decir, unos EUR 210.000 millones.

Su primer ministro, Bart De Wever, amenazó el jueves con bloquear todo el proceso si no se satisfacían las condiciones que había planteado.

“Quiero una mutualización completa del riesgo”, declaró al inicio de la cumbre, subrayando que, en caso de problemas, “las consecuencias no pueden recaer únicamente sobre Bélgica”.

De Wever exigió que esta movilización de activos se aplique también en los demás países aliados de Kiev. “Sabemos que hay grandes cantidades de dinero ruso en otros países que siempre han guardado silencio al respecto”, señaló.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com