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Rubio sentó las bases de la nueva agenda que quiere Trump en la región: así son las apuestas

La visita de Marco Rubio a Colombia, Perú y Ecuador confirmó que la política exterior de Estados Unidos busca más fuerza en la lucha contra el narcotráfico y relegar los intereses de China en la región. En el tablero aún hay tensiones, pero las alianzas se mantienen. 

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Luna Mejía Farías y María Alejandra Medina Cartagena
12 de septiembre de 2026 – 08:05 a. m.
Marco Rubio (EE.UU.), Abelardo de la Espriella (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador) y Keiko Fujimori (Perú).
Marco Rubio (EE.UU.), Abelardo de la Espriella (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador) y Keiko Fujimori (Perú).
Foto: Archivo Particular

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El secretario de Estado, Marco Rubio, terminó esta semana una gira de tres días por la Colombia de Abelardo de la Espriella, el Ecuador de Daniel Noboa y el Perú de Keiko Fujimori. El objetivo principal estuvo claro desde el inicio: el fortalecimiento de la seguridad y un refuerzo a la lucha contra el narcotráfico, sin dejar de lado los intereses económicos de Estados Unidos. Este acercamiento de la administración del republicano Donald Trump busca consolidar a Washington como una suerte de guardián regional que, además, les ponga freno a los…

Por Luna Mejía Farías

lmejia@elespectador.com

Por María Alejandra Medina Cartagena

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