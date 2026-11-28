A diferencia de otras personalidades públicas identificadas en los archivos, Jozsef —que pidió mantener el…

Su nombre figuraba entre los de decenas de miles de personas incluidos en una base de datos consultable en línea, una primera fase de publicación de documentos no exenta de polémica.

Cuando Hungría abrió este mes los archivos de los informantes de la época comunista, en un intento, aplazado durante años, de afrontar su pasado represivo, el cineasta septuagenario Jozsef —nombre ficticio— supo que su pasado oculto por fin saldría a la luz.

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Los secretos de la policía comunista que Hungría sacó a la luz

A diferencia de otras personalidades públicas identificadas en los archivos, Jozsef —que pidió mantener el anonimato para evitar daños a la reputación de otras personas relacionadas con él— no minimizó ni negó su participación.

En una publicación en las redes sociales, reconoció que había colaborado con la policía secreta en la década de 1970, pero que rompió sus vínculos con ella unos años después.

"Me convertí en culpable, pero también en víctima de un régimen al que no sabía cómo resistirme", declaró el cineasta a la AFP, y explicó que fue reclutado mediante intimidación y chantaje.

"Recuerdo el día en que me convocaron al despacho del director del estudio de cine, donde me esperaba un joven al que no conocía", explicó.

"Me dijo que era un agente del Ministerio del Interior y me pidió que colaborara en su labor de defensa de nuestro país. Era afable y amenazador al mismo tiempo".

Jozsef descubrió que las autoridades sabían una cantidad "espeluznante" de cosas sobre él y su familia, entre ellas que su padre había intentado desertar. También temió por sus perspectivas laborales.

Así que aceptó colaborar con la policía secreta.

"Tenía miedo. Fui un cobarde. Y era vulnerable", dijo.

Este "pecado" llevaba casi medio siglo "consumiéndolo por dentro", pero espera que su posterior participación en la oposición democrática le haya servido para expiarlo.

Ahora se siente "un poco más ligero", dijo. La publicación de los archivos "fue una especie de catarsis".

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Cientos de miles de húngaros bajo vigilancia

Al igual que otros países del bloque soviético, la Hungría comunista se apoyó en una extensa red de informantes. Las autoridades reclutaban a ciudadanos corrientes mediante la persuasión y la coacción para vigilar a compañeros de trabajo, vecinos e incluso familiares.

Cientos de miles de húngaros fueron vigilados entre 1949 y 1989.

A principios de la década de 1950, los datos de los informantes solían provocar detenciones, juicios amañados de antemano e incluso ejecuciones.

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En las décadas posteriores, los informes solían acarrear trabas a la carrera profesional, restricciones para viajar y otras formas de marginación social y laboral.

El pasado 4 de noviembre unas 60.000 personas fueron identificadas a partir de los archivos conservados y de copias de seguridad en cintas magnéticas. La cifra representa aproximadamente un tercio del número estimado de informantes.

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La publicación desató un aumento del interés sobre esta cuestión y 10.000 personas solicitaron acceder a los Archivos Históricos de los Servicios de Seguridad del Estado (ABTL) solo durante la primera semana.

Hajnalka, de unos 50 años, que pidió ocultar su apellido, encontró el nombre de su difunto padre en la base de datos, junto a un código que indicaba que la policía secreta había roto sus vínculos con él en algún momento.

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"La posibilidad de que hubiera sido informante del régimen comunista ha irrumpido de forma estremecedora en la imagen que siempre había tenido de él", dijo, criticando que las autoridades no hayan tenido en cuenta el impacto en las familias.

"Considero un grave error que los nombres se hayan hecho públicos de tal manera que (…) quizá incluso cientos de miles de personas se enfrenten ahora a un hecho perturbador, que un ser querido estuvo relacionado de algún modo con la seguridad del Estado".

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Desde la caída del comunismo en Hungría, los intentos de abrir por completo los archivos de aquella época se habían estancado en repetidas ocasiones.

La apertura fue una de las promesas electorales del conservador primer ministro Peter Magyar, que ganó las elecciones legislativas el pasado abril y apartó del poder al dirigente nacionalista Viktor Orban, tras 16 años en el cargo.

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El proceso de publicación ha sufrido errores, como la inclusión de 164 víctimas de la vigilancia del Estado en los archivos, que llevó a su director, Gergo Bendeguz Cseh, a pedir disculpas.

Gabor Demszky, de 74 años, otra figura destacada de la transición democrática que fue vigilada, agredida y procesada por las autoridades comunistas, asegura que la publicación es un "paso en la buena dirección".

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"Mientras esos archivos no eran públicos, todo el mundo podría decir que nunca informó sobre nadie", declaró a AFP el antiguo alcalde liberal de Budapest, que ocupó el cargo durante muchos años.

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