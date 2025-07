Ucrania cambia de gabinete: Zelenski nomina a un nuevo ministro de Defensa

Entre los cambios anunciados por Zelenski también se conoció que el ministro de Industrias Estratégicas, Herman Smetanin, asumirá la dirección de Ukroboronprom, el mayor fabricante estatal de defensa de Ucrania. Foto: EFE - Paolo Giandotti

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ucrania, que lleva más de tres años viviendo entre los ataques rusos por la invasión a gran escala, atraviesa un cambio en la conformación de su administración. Luego de la renuncia de Denys Shmyhal, que cumplía las funciones de primer ministro desde hace más de cinco años, y, en consecuencia, de la disolución de su gobierno, el país está presenciando un cambio de gabinete.

En medio de ello, el presidente Volodímir Zelenski presentó ante el Parlamento ucraniano la propuesta de nominar a Shmyhal como nuevo ministro de Defensa. Hace pocos días, el líder de Kiev mencionó que tenía la intención de nombrar a Rustem Umerov, quien venía liderando la jefatura de dicha cartera, como el próximo embajador de Ucrania en Estados Unidos.

El cambio en el Gobierno ucraniano era algo que se esperaba, sobre todo después de que el mandatario dijera hace pocos días que proponía a Yuliia Svyrydenko para dirigir la administración, como efectivamente se conoció este miércoles. Ella forma parte del gabinete desde 2021, pues fue viceprimera ministra y ministra de Economía desde noviembre de ese año. Antes, trabajó como subdirectora de la Oficina Presidencial.

En el sistema político ucraniano, el presidente nombra al primer ministro, quien debe ser aprobado por el Parlamento. Acto seguido, el jefe de Gobierno propone candidatos ministeriales, quienes también requieren de una confirmación.

Entre los cambios anunciados por Zelenski también se conoció que el ministro de Industrias Estratégicas, Herman Smetanin, asumirá la dirección de Ukroboronprom, el mayor fabricante estatal de defensa de Ucrania. Al respecto, el presidente agregó: “Actualmente, las armas de fabricación ucraniana representan aproximadamente el 40% del material que se utiliza en el frente y en todas nuestras operaciones. Los volúmenes son, sin duda, grandes, pero necesitamos más”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com