¿Vuelve el Reino Unido a la UE? Primer ministro Burnham plantea la posibilidad

Burnham, en declaraciones este miércoles a BBC Radio 4, mencionó la posibilidad de mantener el statu quo "si la gente piensa que ahí es donde hay que quedarse", volver a la unión aduanera, al mercado único, "o bien llegar hasta el final", es decir, reincorporarse a la UE.

El primer ministro laborista, Andy Burnham, volvió a poner sobre la mesa este miércoles la posibilidad de que el Reino Unido regrese a la Unión Europea (UE), abriendo un debate que ningún jefe de gobierno británico ha planteado desde el brexit.

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Durante su discurso del martes en el congreso del Partido Laborista en Liverpool, el jefe del gobierno británico había afirmado que quiere presentar "diferentes opciones" para las relaciones a largo plazo con la UE con motivo de una cumbre prevista antes de fin de año.

"Evidentemente, hay opciones que debemos considerar y tenemos que analizar qué es viable, así como las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas", continuó el primer ministro, sin indicar por el momento qué decisión prefiere.

Andy Burnham, que hizo campaña contra la salida del Reino Unido de la UE en 2016, consideró el martes que "el brexit ha causado más perjuicios que beneficios" a su país, especialmente desde el punto de vista económico.

El portavoz de la Comisión Europea Balazs Ujvari reaccionó diciendo que "corresponde al gobierno británico explicar cómo desea desarrollar su relación con la UE de cara al futuro".

"Seguimos abiertos a estudiar las opciones que pueda plantear", agregó.

"Welcome back": Macron le habla a Reino Unido

"Welcome back" (Bienvenidos de nuevo), reaccionó a su vez el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"Si los británicos quieren volver y si el primer ministro va en ese sentido, creo que es una muy buena noticia, tanto para su país como para los europeos", agregó Macron en rueda de prensa en Madrid, durante su visita oficial a España.

A principios de junio, antes de llegar al gobierno, Burnham había dicho que espera que el Reino Unido vuelva a la UE.

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El Partido Laborista llegó al poder en 2024 con un programa que contemplaba un acercamiento a la UE, pero con tres líneas rojas: no volver a la unión aduanera, al mercado único ni restablecer la libre circulación de personas.

"Nuestros colegas de toda Europa pueden constatar que, por fin, el Reino Unido está dispuesto a avanzar y a construir juntos nuestro futuro común", afirmó a la AFP la diputada laborista británica Stella Creasy.

El eurodiputado italiano Sandro Gozi, presidente de una iniciativa parlamentaria sobre las relaciones entre la UE y el Reino Unido, calificó las declaraciones de Burnham de "oportunidad histórica", en un momento en que la UE busca desarrollar asociaciones privilegiadas con otros países, como Canadá, ante las presiones y la competencia de Estados Unidos y China.

En cambio, los partidarios del brexit criticaron la posibilidad de un regreso a la UE.

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Richard Tice, número dos del partido antiinmigración Reform UK, denunció una "traición" por parte de Burnham.

Diez años después del referéndum sobre la salida de la UE, la opinión pública británica ha evolucionado.

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En caso de organizarse un referéndum, el 55 % de los electores optaría por regresar a la UE, según una encuesta del instituto Survation publicada a principios de junio.

Una cumbre entre la UE y el Reino Unido estaba prevista inicialmente para julio, pero tuvo que ser aplazada debido a la dimisión ese mes del anterior primer ministro, Keir Starmer, por lo que debe fijarse una fecha antes de fin de año.

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