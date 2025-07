Zelenski habló con el enviado de Trump para Ucrania sobre Rusia y la defensa aérea

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió al enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, el general Keith Kellogg, en Kiev. Foto: EFE - PRESIDENTIAL PRESS SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este lunes con el representante especial para Ucrania de la Casa Blanca, el general retirado Keith Kellogg, de la posibilidad de que Estados Unidos apruebe más sanciones a Rusia y envíe nuevas armas a los ucranianos, las cuales se pagarían con dinero europeo.

“Hemos hablado del camino a la paz y de lo que podemos hacer juntos desde un punto de vista práctico para que esté más cerca. Esto incluye reforzar la defensa aérea de Ucrania, así como la producción conjunta y adquisición de armas defensivas en colaboración con Europa”, escribió el líder de Kiev en X sobre el contenido del encuentro. Entre las acciones con las que Washington puede contribuir a poner fin a la guerra, el presidente ucraniano mencionó también “sanciones contra Rusia y quienes la ayudan”.

“Tenemos esperanza en el liderazgo de Estados Unidos, pues está claro que Moscú nunca parará si a sus ambiciones, que no son razonables, no se les pone un alto a través de la fuerza”, escribió también Zelenski, que agradeció a Kellogg que haya visitado a Ucrania. A la par, mostró su aprecio por las “señales importantes de apoyo y las decisiones positivas para ambos países”, las cuales se han hecho públicas por el presidente estadounidense en los últimos días.

Kellogg llegó este lunes a Kiev para pasar en Ucrania esta semana y reunirse con los dirigentes locales. Su visita se produce después de que Trump confirmara que enviará a territorio ucraniano sistemas antiaéreos de misiles Patriot, por los cuales pagarán varios países europeos.

Recientemente, el republicano también se mostró muy crítico con la actitud del presidente ruso, Vladímir Putin, a quien le reprochó no tener intención de bajar las armas, pese a los mensajes favorables a la paz que el líder del Kremlin ha lanzado desde que Estados Unidos empezó sus esfuerzos para mediar una salida a la guerra.

