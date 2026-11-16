El traslado se produce después de que el presidente paraguayo, Pedro Alliana, destituyera al coronel José Dayub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial, instalación militar a la que había sido…

El expresidente de Paraguay Santiago Peña será trasladado a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, por orden del juez penal de garantías Osmar Legal. El exmandatario cumple prisión preventiva desde hace diez días en otra unidad militar, adonde fue llevado tras su detención en el marco de la investigación por la intervención de Ueno Bank.

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El traslado se produce después de que el presidente paraguayo, Pedro Alliana, destituyera al coronel José Dayub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial, instalación militar a la que había sido enviado Peña. La decisión de apartar al oficial se conoció tras las denuncias sobre los presuntos privilegios que habría recibido el exmandatario durante su reclusión.

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En una comunicación dirigida a la Suprema Corte de Justicia Militar, el juez Legal ordenó el traslado inmediato de Peña a Viñas Cué, donde deberá permanecer con libre comunicación y a disposición del juzgado.

El magistrado también solicitó a las autoridades militares adoptar "todas las medidas de seguridad necesarias" para proteger la vida y la integridad física del exmandatario. Entre las disposiciones, pidió que permanezca en un espacio separado del resto de los internos, en particular de aquellos que también están procesados por el caso Ueno Bank.

En un mensaje dirigido al país, Alliana confirmó que había solicitado al ministro de Defensa, Óscar González, retirar a Dayub de su cargo. El coronel había asumido la comandancia del Regimiento Escolta Presidencial el pasado 20 de octubre.

González, por su parte, declaró a la emisora ABC Cardinal que consultó al oficial sobre la instalación de máquinas y equipos de gimnasia en el recinto militar, cuya presencia había sido denunciada por ese medio. Según el ministro, Dayub confirmó que los aparatos se encontraban en las instalaciones.

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Peña permanece detenido desde el pasado 6 de noviembre, después de que el Senado lo declarara culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político y aprobara su destitución de la Presidencia.

El exmandatario también está vinculado a la investigación por la crisis de Ueno Bank, entidad que reportaba más de 2,94 millones de clientes y administraba recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas de jubilación y de distintas instituciones públicas.

El Banco Central de Paraguay ordenó el inicio del proceso de resolución de la entidad el pasado 3 de noviembre. En el marco de esta investigación también están detenidos el presidente del organismo emisor, Carlos Carvallo, y tres antiguos directivos del banco.

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