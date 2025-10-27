Drones que cazan civiles: los nuevos presuntos crímenes de los que acusa la ONU a Rusia

Una mujer se conmueve frente a un memorial por soldados ucranianos caídos en la Plaza de la Independencia de Kiev. Foto: EFE - SERGEY DOLZHENKO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rusia habría cometido un “crimen contra la humanidad” al obligar a la población a huir de los territorios controlados por Ucrania mediante continuos bombardeos contra civiles, indicó una investigación respaldada por Naciones Unidas.

🔑Las claves de la investigación de la ONU sobre Rusia (por si tiene afán)

Una comisión respaldada por la ONU determinó que Rusia cometió crímenes contra la humanidad al obligar a civiles ucranianos a huir mediante bombardeos continuos.

El informe acusa a Moscú de deportar y trasladar por la fuerza a la población de zonas ocupadas, especialmente en Zaporiyia, al sureste de Ucrania.

La investigación amplió su cobertura a tres regiones: Jersón, Dnipropetrovsk y Mikolaiv, donde los ataques rusos afectaron a civiles y servicios de emergencia.

El documento recoge testimonios de 226 víctimas y testigos, además de 500 videos analizados como evidencia.

Rusia no reconoció la comisión ni colaboró con la investigación, negando todas las acusaciones.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también determinó que Rusia cometió crímenes de guerra al deportar y trasladar a civiles de las zonas ocupadas de la región ucraniana de Zaporiyia.

Le recomendamos: Así es el “Chernóbil volador”, el misil nuclear ruso criticado por Trump

“Las autoridades rusas coordinaron sistemáticamente acciones para expulsar a los civiles ucranianos de sus lugares de residencia mediante ataques con drones, así como deportaciones y traslados”, denunció la investigación.

Desde el inicio de su ofensiva, Rusia lanza casi a diario drones y misiles sobre Ucrania, que suele responder con ataques en territorio ruso.

La comisión, creada poco después de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, concluyó que Moscú cometió el crimen de asesinato, considerado un delito de “lesa humanidad”, en zonas mucho más extensas de lo que se estableció anteriormente.

Le podría interesar: Europa refuerza su apoyo militar a Ucrania y presiona a Rusia con nuevas sanciones

A finales de mayo, determinó que los ataques rusos con dron lanzados por Rusia contra civiles a lo largo de un tramo de 100 kilómetros en el margen derecho del río Dniéper, en la región de Jersón, constituían un delito de asesinato, tipificado como crimen contra la humanidad.

Pero la comisión amplió ahora el alcance de esas conclusiones a un tramo de 300 km de territorio controlado por Ucrania en las regiones de Jersón, Dnipropetrovsk y Mikolaiv.

La comisión considera, por otro lado, que estos ataques también constituyen “el crimen contra la humanidad de traslado forzoso de población”.

Puede leer: Putin minimiza las sanciones contra Rusia y Trump responde con ironía: “Veamos cómo termina esto”

“Desde hace más de un año, las fuerzas armadas rusas lanzan ataques con drones contra una amplia gama de objetivos civiles”, como personas, viviendas, puntos de distribución humanitaria e infraestructuras energéticas esenciales, lo que obliga a “miles de personas a huir”.

Las tropas rusas “atacan intencionadamente a civiles y objetivos civiles” e incluso golpean a servicios de emergencia como ambulancias y bomberos, denunció la comisión.

La investigación también señaló que la decisión de Moscú de expulsar a la población civil de las zonas que ocupa en la región de Zaporiyia en 2022 y 2023 “constituye un crimen de guerra de deportación y traslado”.

Le sugerimos: Trump se cansa de las cumbres con Putin y ejerce presión económica contra Rusia

Estas personas se vieron obligadas a caminar entre 10 y 15 kilómetros a través de una “zona operativa altamente peligrosa” para llegar a las líneas ucranianas, según el informe.

La comisión, que no habla en nombre de la ONU, no está reconocida por Moscú y no recibió ninguna ayuda de las autoridades rusas.

Para elaborar este informe, entrevistó a 226 personas, entre víctimas y testigos, y examinó más de 500 videos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com