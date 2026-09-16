Arabia Saudita derriba un dron hutí cerca de La Meca: ¿por qué es una “línea roja”?

El intento de ataque, que los hutíes niegan haber perpetrado, fue calificado como una “línea roja” por el portavoz de la coalición, Turki al-Malki en un comunicado. La Meca alberga algunos de los lugares más sagrados del islam, por lo que su seguridad es…

Arabia Saudita interceptó y destruyó un dron que, según la coalición militar liderada por Riad en Yemen, estaba vinculado a los hutíes y se dirigía hacia el espacio aéreo restringido sobre La Meca , ciudad santa del islam. El hecho ocurrió mientras los combates se extienden por Oriente Medio.

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El intento de ataque, que los hutíes niegan haber perpetrado, fue calificado como una “línea roja” por el portavoz de la coalición, Turki al-Malki en un comunicado. La Meca alberga algunos de los lugares más sagrados del islam, por lo que su seguridad es una prioridad para el reino, especialmente ante la llegada de millones de fieles durante las peregrinaciones.

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El episodio registrado el martes en la noche sería el segundo intento atribuido a los hutíes de atacar La Meca desde julio de 2017, cuando el grupo lanzó un misil balístico hacia la ciudad, según el portavoz de la coalición, al-Malki. El nuevo incidente ocurre tras una semana de ofensivas de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, que han involucrado cada vez más a Arabia Saudita en la escalada regional.

Las autoridades saudíes activaron el martes medidas de seguridad en La Meca ante la amenaza, mientras que los hutíes rechazaron cualquier responsabilidad por un ataque contra la ciudad. Mohammed al-Farah, integrante de su oficina política, negó la acusación y la calificó de una “mentira descarada”, según declaraciones difundidas por SABA, agencia vinculada al grupo.

La tensión entre ambas partes ha aumentado durante la última semana. Los hutíes han reivindicado varias acciones contra objetivos saudíes, entre ellas el ataque del lunes contra una base aérea, que presentaron como una respuesta a los bombardeos de Arabia Saudita sobre Yemen. Según funcionarios de la coalición militar liderada por Riad, ese ataque dejó 13 civiles heridos.

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A esto se suma la presión sobre la infraestructura energética de Arabia Saudita. Según los reportes, un oleoducto clave del reino permanece cerrado desde hace varias semanas, mientras los hutíes han intensificado sus ataques contra instalaciones saudíes y contra el tráfico marítimo en el mar Rojo. Al mismo tiempo, Irán continúa atacando embarcaciones en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo. En este contexto, el precio del crudo se mantiene por encima de los USD 100 por barril.

El intento de ataque contra La Meca generó condenas internacionales. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su respaldo a Arabia Saudita, mientras la Organización de Cooperación Islámica, integrada por más de 57 países musulmanes, señaló que el incidente atenta contra la “santidad de los lugares sagrados”. Según el portavoz de la coalición saudí, Turki al-Maliki, se trata del segundo ataque atribuido a los hutíes contra La Meca, después del lanzamiento de un misil balístico hacia la ciudad en 2017.

Mientras crece la tensión entre Arabia Saudita y los hutíes, Estados Unidos ha evitado involucrarse directamente. El presidente Donald Trump afirmó el sábado que los rebeldes le habían comunicado que no buscaban enfrentarse con Washington y que su atención estaba puesta en Arabia Saudita.

Arabia Saudita encabeza desde 2015 una coalición militar que combate a los hutíes en Yemen. Aunque los enfrentamientos disminuyeron durante los últimos años tras un periodo de tregua, las hostilidades volvieron a intensificarse este mes, luego de que los rebeldes se enfrentaran nuevamente con fuerzas aliadas del Gobierno yemení.

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