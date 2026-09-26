China se presenta ante la ONU como “fuerza estabilizadora” frente a la confrontación

"Los grandes países deben asumir sus responsabilidades especiales en la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional y deben tomar la delantera en el cumplimiento de normas", sostuvo Han, quien rechazó "las acciones militares unilaterales que vulneran la…

El vicepresidente chino, Han Zheng, afirmó este sábado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que China ha sido "una fuerza estabilizadora en tiempos de volatilidad" desde 1955 y defendió una visión de seguridad común basada en la cooperación frente a la confrontación entre bloques.

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"Los grandes países deben asumir sus responsabilidades especiales en la salvaguarda de la paz y la seguridad internacional y deben tomar la delantera en el cumplimiento de normas", sostuvo Han, quien rechazó "las acciones militares unilaterales que vulneran la Carta de la ONU sin autorización del Consejo de Seguridad" y reclamó respeto a la soberanía y la seguridad de los países de Oriente Medio.

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Han, que habló en representación de China a pesar de que el presidente de su país, Xi Jinping, se encuentra en Estados Unidos en visita oficial, pidió asimismo salvaguardar el comercio mundial y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro.

Una IA "orientada al bien"

También defendió una inteligencia artificial (IA) "orientada al bien" y con un enfoque "centrado en las personas" que ayude a cerrar la brecha digital y beneficie a todos los países.



Han aludió en su discurso a una "nueva revolución científica y técnica" impulsada por el "desarrollo dinámico" de esta tecnología, que en los últimos días ha estado en el punto de mira por los riesgos de pérdida de control planteados por los líderes del sector.

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"Ningún país puede prosperar sin un entorno abierto y basado en la cooperación", afirmó el representante de China, país que protagoniza una dura pugna con Estados Unidos por el control de la IA. Ambos Estados han intentado encauzar mediante sus fricciones mediante un canal de diálogo sobre esta tecnología acordado en la reciente reunión entre Xi Jinping y Donald Trump.

Fuerza estabilizadora

Han también presentó a China "una fuerza estabilizadora en tiempos de volatilidad" desde que en 1971 el organismo devolvió a Pekín su asiento y "reconoció al Gobierno de la República Popular China como ‘único representante legítimo’ del país".



El vicepresidente del gigante asiático aseguró que China se mantiene "firme en su búsqueda de la paz y el desarrollo" y en su compromiso con el multilateralismo y abordó otros temas que la organización debe afrontar como el cambio climático, la seguridad de la salud pública o el incremento de la representación del Sur global.

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