Con la página This Climate Does Not Exist usted podrá ver Times Square en Nueva York bajo el agua o su oficina en medio de una nube tóxica.

¿Todavía duda de los efectos del cambio climático en su vida? El Quebec AI Institute (MILA) no, y por eso quiere que usted reconozca cuáles son los escenarios a los que se enfrenta como consecuencia del calentamiento global en su vida.

El MILA ha abierto este jueves un proyecto web con el que se pueden visualizar las inundaciones, incendios y la polución del futuro que resultarían por la inacción de los gobiernos frente al cambio climático. Lo más importante de este proyecto es que usted podrá ver cómo se verían estos efectos en el barrio en el que vive.

Times Square en Nueva York bajo el agua o la Plaza de la Constitución de Ciudad de México llena de humo son algunas de las imágenes que se pueden encontrar en la página web This Climate Does Not Exist (Este clima no Existe).

Estas son simulaciones que se realizan con una red generativa antagónica (GAN). ¿Cómo funciona eso? La página usa un algoritmo de aprendizaje automático para generar imágenes realistas sobre fotografías tomadas de Google Street View. Es una tecnología similar a la que usan los creadores de los videos falsos, deep fake.

El proyecto, que salió del centro dirigido por Yoshua Bengio, uno de los padres de las redes neuronales, resulta bastante pedagógico. Se presenta como “una ventana a la crisis global” del cambio climático, y antes de ofrecerle las imágenes de su barrio le explica cómo es que nos afecta el calentamiento global.

📄 Le recomendamos: Cartagena se está hundiendo

“Quizás haya experimentado alguna extraña ola de calor o alguna que otra inundación primaveral, pero algunos de nosotros vivimos estos eventos climáticos extremos con demasiada frecuencia. Eso se debe a que el cambio climático no afecta a todos al mismo tiempo ni en la misma escala. Toma diferentes formas dependiendo de dónde vivamos”, señala la página antes de comenzar con la experiencia virtual.

Para transmitir una experiencia realista, los investigadores y diseñadores de esta aplicación estudiaron qué espacios cubrir con agua y cuáles no y simplificaron el algoritmo para que este encontrara qué textura de agua era la indicada para reflejarse en la ubicación que el usuario de la aplicación había solicitado ver.

“Generamos una ciudad virtual por ordenador que nos permitió tener una serie de imágenes con y sin agua. También ajustamos un algoritmo que fuera capaz de hacer buenas predicciones en ese mundo virtual, detectando las distintas partes de una escena: suelo, coches, edificios, árboles, gente, etcétera. Por otro lado, el algoritmo debe ser capaz de hacer buenas predicciones en imágenes reales. Para eso último se usaron las GAN”, le dijo Alex Hernández-García, uno de los investigadores del proyecto, al diario El País de España.

📄 Le puede interesar: Estas son las nuevas reglas para viajar a EE. UU., ¿para quiénes será más difícil?

Las inundaciones repentinas matan a unas 5.000 personas al año, y se espera que las fatalidades aumenten a medida que el nivel del mar suba para finales del siglo, alterando la vida de por lo menos 1.000 millones de personas para 2050.

¿Cómo usar la aplicación?

Diríjase a la siguiente página: This Climate Does Not Exist. Elija una ubicación en el mapa, como su casa o el lugar de su trabajo. Elija qué impacto causado por el cambio climático quiere ver proyectado en la imagen: una inundación, los efectos de la polución o un incendio. Lea con atención la información que brinda el sitio sobre el cambio climático. Revise las fotografías que proyecta el sitio y reflexione sobre la importancia de actuar para detener esta crisis global.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.