El fiscal no reveló la identidad del atacante y aseguró que la investigación sigue…

Según el fiscal general, Hamad Saif al Shamsi, citado por la agencia oficial WAM, el copiloto agredió al comandante dentro de la cabina con un hacha de emergencia e intentó tomar el control del avión, que terminó desviado a Arabia Saudita.

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos señaló que lo ocurrido el pasado miércoles a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, fue un intento de ejecutar un “atentado terrorista”.

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¿Quién es el copiloto que atacó con un hacha a su capitán en un vuelo a Tel Aviv?

El fiscal no reveló la identidad del atacante y aseguró que la investigación sigue abierta para establecer sus motivos y posibles conexiones. Sin embargo, varios medios y fuentes consultadas por CNN lo identifican como Hamam al Hammami, un ciudadano omaní que ahora se encuentra en Abu Dabi.

Un piloto con un historial de alertas

De acuerdo con CNN, Al Hammami nació en Emiratos, de padre omaní y madre siria, y vivió allí durante varios años. Un perfil de LinkedIn a su nombre, ya eliminado, indicaba que trabajó siete años en Oman Air hasta febrero de 2025.

Su salida de esa aerolínea es el punto clave. Dos fuentes dijeron que fue apartado de su puesto por preocupaciones sobre sus opiniones extremistas, y una fuente diplomática regional precisó que lo retiraron de la formación de vuelo y lo reasignaron a otro cargo.

El canal saudí Al Arabiya también asegura que fue inhabilitado para volar en Omán, que dejó el país y que pudo haberse radicalizado en Siria, donde habría pasado un tiempo.

Tras salir de Oman Air, su perfil decía que trabajó en Royal Air Maroc entre junio de 2025 y enero de 2026. Pero la aerolínea marroquí le dijo a AP que solo se formó con ellos durante tres meses como parte de un proceso de precontratación y que no fue seleccionado. Según un funcionario israelí, llevaba apenas ocho meses en Flydubai.

El perfil de Al Hammami también señalaba un curso a distancia Gestión de Aviación en la Buckinghamshire New University, en Inglaterra, donde se habría graduado en 2023. La universidad aclaró que allí no recibió ninguna formación como piloto.

Las huellas en redes

Unas nueve horas después del ataque aparecieron dos publicaciones en su LinkedIn. No está claro quién las subió ni si estaban programadas. La primera incluía videos grabados en la cabina de un Boeing 737 Max, en uno de los cuales se ven aviones de la aerolínea israelí El Al en el aeropuerto de Dubái, y terminaba con fotos de Ayman al Zawahiri, exlíder de Al Qaeda, y de Humam al Balawi, autor de un atentado suicida que mató a siete agentes y contratistas de la CIA en 2009.

Un análisis de CNN de unos 3.000 mensajes que publicó en X entre 2021 y 2022, ya borrados, lo muestra como alguien profundamente religioso y misógino, que exigía que su futura esposa usara velo facial y dejara de trabajar, y que criticaba los entornos laborales mixtos.

Las preguntas abiertas

La gran incógnita es cómo un ciudadano omaní llegó a la tripulación de un vuelo a Tel Aviv, si Omán no tiene relaciones diplomáticas con Israel. Tener relaciones diplomáticas con Israel es uno de los requisitos que imponen las autoridades para operar esa ruta. La agencia EFE lo describe como un posible fallo grave de seguridad, y el Shin Bet, el Mossad, el Ejército y el Ministerio de Transporte de Israel investigan cómo ocurrió.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que el atacante se había radicalizado y advirtió que quien lo haya enviado lo pagará caro. El presidente Donald Trump, por su parte, amenazó con golpear a Irán si se confirma que Teherán estuvo detrás.

Mientras tanto, el capitán herido, el indio Smit Machchhar, es tratado como un héroe en Israel y en India.

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