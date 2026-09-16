Derrumbe en mina de oro en Sudán deja al menos 67 muertos

Los sobrevivientes relataron a El Mundo que el derrumbe ocurrió el martes y que varias personas continúan desaparecidas en el interior de la mina. El yacimiento de oro Al-Zara se encuentra actualmente bajo el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar que lleva más de tres años en guerra con el Ejército sudanés.

Este miércoles, las autoridades de la provincia de West Kordofan, en una zona remota de Sudán, informaron sobre la muerte de al menos 67 personas tras el derrumbe de una mina de oro.

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El balance de víctimas aún podría aumentar, mientras los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre los escombros para localizar a posibles sobrevivientes y rescatar a quienes hayan quedado atrapados.

Al-Amin Suliman, uno de los mineros, aseguró a El Mundo que varias personas permanecían atrapadas en el interior del complejo minero, compuesto por varios pozos.

Sudán se encuentra entre los principales productores de oro, aunque la actividad minera está marcada por frecuentes accidentes, especialmente debido a las precarias condiciones de seguridad en los yacimientos.

Los derrumbes han dejado numerosas víctimas en los últimos años. En 2023, uno de estos accidentes provocó la muerte de 14 trabajadores, mientras que otro ocurrido en 2021 dejó 38 fallecidos.

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La guerra en Sudán también ha limitado la capacidad del Estado para responder a emergencias como este derrumbe. La ONU estima que unas 14 millones de personas han sido desplazadas y decenas de miles han muerto desde que comenzó el conflicto en 2023. La guerra ha debilitado la infraestructura y la capacidad logística del país, lo que dificulta el acceso a maquinaria pesada, equipos de rescate y mecanismos de coordinación institucional necesarios para responder con rapidez.

A esto se suma que la zona del accidente está bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar enfrentado al Ejército sudanés desde abril de 2023. El control territorial fragmentado dificulta aún más las labores de emergencia y el acceso de organizaciones humanitarias y equipos de rescate.

El propio conflicto también ha agravado las condiciones que aumentan el riesgo en la minería. El deterioro de la economía y la falta de empleo han empujado a parte de la población hacia actividades informales como la minería artesanal, donde las condiciones de seguridad suelen ser precarias y los derrumbes son frecuentes.

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El oro, además, se ha convertido en una fuente de financiación para los actores armados del conflicto, creando un círculo en el que un recurso fundamental para la economía también contribuye a sostener la guerra y expone a los civiles a mayores riesgos.

El derrumbe de Al-Zara no es un caso aislado. En julio, 15 personas murieron en otro colapso minero y otras 11 fallecieron en un incidente similar en el noreste del país. Se estima que alrededor de 1,5 millones de mineros artesanales producen cerca del 80 % del oro de Sudán, una actividad en la que los accidentes son frecuentes debido a los bajos estándares de seguridad.

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