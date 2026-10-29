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Elecciones en Israel: Netanyahu no ganó, pero tiene opciones para seguir en el poder

La vía más clara para sacar a Netanyahu pasa por los partidos árabes de Israel. Y tras el 7 de octubre, casi nadie se atreve a usarla.

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Aaron Boxerman | The New York Times
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha atacado a los partidos árabes, claves para la conformación del gobierno tras las elecciones.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha atacado a los partidos árabes, claves para la conformación del gobierno tras las elecciones.
Foto: EFE - ABIR SULTAN

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no logró una victoria contundente el martes por la noche, pero aun así tiene buenas posibilidades de mantenerse en el poder.

Netanyahu, de 77 años, tiene varios motivos políticos para celebrar tras la votación. Su partido, Likud, se mantendrá como el más grande en el Parlamento israelí, en contra de lo que anticipaban las encuestas previas a las elecciones. Sus rivales, encabezados por el exgeneral Gadi Eisenkot, obtuvieron mucho menos apoyo y quedaron más divididos de lo previsto.

Los analistas…

Por Aaron Boxerman | The New York Times

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