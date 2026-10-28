Gadi Eisenkot promete formar un gobierno en Israel y advierte a Netanyahu

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El líder opositor israelí Gadi Eisenkot afirmó que hará “todo lo posible” para formar un gobierno que represente por igual a todos los ciudadanos de Israel, tras unas elecciones que, según dijo, expresaron el rechazo a la continuidad de Benjamín Netanyahu como primer ministro.
“El pueblo israelí optó por el cambio”, afirmó Eisenkot el miércoles ante sus simpatizantes, al referirse a los resultados de los comicios. El dirigente aseguró que espera formar un nuevo gobierno y defendió la necesidad de evitar una nueva convocatoria electoral.
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En su comparecencia, celebrada tres horas y media después del cierre de los colegios electorales, Eisenkot destacó la elevada participación, que calificó como la más alta desde 1999. “Sería un error ir a elecciones de nuevo”, sostuvo.
El líder opositor también lanzó una advertencia a Netanyahu, quien durante los últimos días de la campaña electoral amenazó con atacar a Irán. Eisenkot advirtió que una eventual escalada de seguridad podría interferir en las negociaciones para formar una coalición.
“Netanyahu, no te atrevas a usar la seguridad de Israel para tus necesidades políticas”, afirmó.
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Eisenkot insistió en que su objetivo es conformar un “gobierno sionista” que represente a todos los ciudadanos por igual, en un escenario en el que las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas serán determinantes para definir la próxima coalición de gobierno.
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