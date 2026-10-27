El sufragio se presentó a la sombra de tres años de guerras regionales desatadas por esos ataques del movimiento palestino, con cuestionamientos sobre la respuesta del país y con la seguridad como tema central de la campaña.

El bloque de la oposición al primer ministro Benjamin Netanyahu lideró por estrecho margen en las elecciones legislativas de este martes en Israel, las primeras desde el ataque de Hamás, del 7 de octubre de 2023, marcadas por una fuerte movilización, según las primeras estimaciones.

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Elecciones en Israel: la oposición aventaja a Netanyahu y crece el voto árabe

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Según las primeras proyecciones difundidas por cadenas de televisión israelíes, el bloque liderado por el exjefe militar Gadi Eisenkot, de centroderecha, aventajaba por poco al bloque dirigido por Netanyahu, que incluye a la extrema derecha.

Los partidos árabes israelíes repuntaron fuertemente, por lo que podrían tener un papel decisivo en el próximo parlamento, según los primeros sondeos a boca de urna.

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Como ningún partido obtuvo la mayoría, las negociaciones para formar una coalición de gobierno se auguran arduas y podrían durar semanas.

Según las proyecciones de las cadenas de televisión 11, 12 y 13, el "Bloque del Cambio", encabezado por Eisenkot y formado por partidos que van de la derecha a la centroizquierda, recabaría entre 52 y 53 escaños de los 120 que tiene el Parlamento.

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Por su parte, la coalición saliente de Netanyahu, que incluye a la extrema derecha ultranacionalista y los ultraortodoxos, obtendría 50.

En cuanto a las dos listas árabes, podrían conseguir un número récord de bancas, 17 o 18, según esos mismos sondeos.

Sin embargo, el partido de Netanyahu, el Likud, fue el que más escaños obtuvo, según estas estimaciones, 24 o 25, justo justo por delante de la formación Yashar, de Eisenkot.

Las proyecciones "muestran una ausencia total de confianza en Netanyahu y su gobierno", declaró Eisenkot poco después de que se publicaran estas estimaciones.

Por su parte, el actual líder de la oposición en el Parlamento, Yair Lapid, habló de una "derrota aplastante" para el bloque del primer ministro.

La comisión electoral publicará gradualmente los resultados, un proceso que podría alargarse varios días.

"Es ahora o nunca"

Los cómicos se producen en un momento de creciente aislamiento de Israel por su campaña militar en Gaza, la construcción de asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, así como el giro hacia la extrema derecha y el nacionalismo religioso.

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Cerca de 7,3 millones de personas tenían derecho a voto, y millas de israelíes volaron desde el extranjero para participar en los comicios.

"El país va en una dirección muy, muy mala. Tanto para los judíos y los árabes que viven aquí, como para los judíos que viven en el extranjero", dijo a la AFP Eilana Zisblit, de 55 años, que regresó por primera vez a Israel tras casi 30 años en Canadá. Según dijo, votó por el bloque de Eisenkot.

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"Es ahora o nunca, de lo contrario, el país realmente ya no sobrevivirá", sostuvo.

Netanyahu ha sido primer ministro de Israel durante 19 años de forma discontinua.

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A lo largo de su carrera, ha recurrido en numerosas ocasiones al fantasma del voto árabe como una amenaza. Este martes, advirtió que esa minoría de la población estaba votando en masa y que Israel podría amanecer con un "gobierno de izquierda y de los Hermanos Musulmanes".

Con su futuro en juego, Netanyahu denunció que "tres altos funcionarios" de la Lista Árabe Unida (Ra’am) estaban "tratando de robar las elecciones" tras haber sido detenidos con sobres llenos de dinero.

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Sin embargo, las autoridades electorales afirmaron que esas personas fueron arrestadas cerca de sus hogares y "aún no habían llegado a los centros de votación". Es un "caso aislado" que se está investigando, precisaron.

El líder de Ra’am, Mansur Abás, acusó a Netanyahu de "mentir" e "infundir miedo" para "movilizar a los votantes de derecha".

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Este martes también hubo un incidente en Tel Aviv, donde la policía arrestó a un hombre con un cuchillo que se acercó de manera amenazante al líder de izquierda Yair Golan.

"La incitación y la violencia no nos intimidarán", sostuvo Golan en un comunicado.

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Casi 20 años en el poder

Tras volver al poder a finales de 2022, Netanyahu, de 77 años, lanzó varias guerras que dejaron a Gaza en escombros, tomó el sur de Líbano y bombardeó a su archirrival Irán con apoyo estadounidense.

Pero su población también recibió bombardeos de Irán, de Hamás, del movimiento libanés Hezbolá y de los hutíes de Yemen, además de sufrir el peor ataque en la historia del país, del que muchos responsabilizan a Netanyahu.

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Eisenkot, de 66 años, prometió una comisión independiente para investigar los fallos de seguridad que propiciaron los ataques de Hamás, algo que el gobierno de Netanyahu ha evitado.

El exjefe militar se opone a la creación de un Estado palestino y apoya los asentamientos israelíes, pero prometió contener la violencia de los colonos en Cisjordania.

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