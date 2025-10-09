Hamás dice que tiene garantías en el acuerdo para fin de la guerra en Gaza

Estudiantes y simpatizantes del partido político Jamaat-e-Islami se reúnen para expresar su solidaridad con los palestinos durante una protesta contra Israel en Islamabad el 9 de octubre de 2025. Foto: AFP - AAMIR QURESHI

El principal negociador de Hamás declaró este jueves en televisión que el movimiento islamista palestino recibió garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra con Israel en la Franja de Gaza ha concluido.

🔑Las claves de lo que dijo Hamás (por si tiene afán)

Hamás recibió garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra en Gaza terminó.

El acuerdo contempla un alto al fuego sostenido, entrada de ayuda humanitaria y apertura del paso fronterizo con Egipto.

Se liberarán 250 palestinos con cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos desde el inicio del conflicto.

Donald Trump celebró el acuerdo y afirmó que conducirá a una “paz duradera” y la reconstrucción de Gaza.

Expertos advierten que la segunda fase del plan de paz y la protección de los palestinos aún enfrentan incertidumbres.

“Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final”, declaró Khalil al Hayya en el canal Al Jazeera.

El acuerdo entre Israel y Hamás promete un alto al fuego sostenido, la entrada de ayuda humanitaria y la apertura del paso fronterizo de Gaza con Egipto, según al Hayya.

Se espera que se liberen 250 palestinos que cumplen cadena perpetua en Israel y otras 1.700 personas de Gaza que han sido detenidas por Israel desde que comenzó la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que creía que el acuerdo alcanzado el miércoles, según el cual los rehenes retenidos por Hamás serán liberados como parte de la primera fase de un plan más amplio para Gaza, conducirá a una “paz duradera” y celebró lo que llamó el “fin de la guerra en Gaza”.

Este también aseguró que Gaza sera “reconstruido” y agregó que el ataque a Irán jugó un papel “importante” para llevar el conflicto a su fin, según The Guardian.

🔍 ¿Habrá una fase dos del plan?

El alto el fuego, junto con la liberación de rehenes y prisioneros de ambas partes, corresponde a la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente Trump y su administración. Ahora permanece la incógnita sobre cómo se desarrollará una segunda fase.

Muhanad Seloom, analista político del Instituto de Estudios de Posgrado de Doha, aseguró para Al Jazeera que duda que el plan de Trump llegue a la segunda fase tras la liberación de los cautivos israelíes retenidos en Gaza.

“Esto será una prueba para el presidente estadounidense Trump, para ver si será el verdadero garante en el que los Estados árabes podrán confiar”, dijo Seloom a Al Jazeera.

Aún persisten muchas dudas sobre lo que este acuerdo representará para los palestinos, considerados los verdaderos afectados de este conflicto.

Salman Shaikh, analista político y fundador del Shaikh Group, afirmó para Al Jazeera, que cualquier fuerza de estabilización en Gaza no puede limitarse únicamente a desarmar a los grupos palestinos.

“Debe proteger a los palestinos”, dijo Shaikh a Al Jazeera, y agregó que, si la fuerza pudiera desplegarse en la Cisjordania ocupada, eso sería un desarrollo positivo.

