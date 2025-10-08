Exjefe del FBI James Comey se declara no culpable en caso impulsado por Trump

Fotografía de archivo del 7 de diciembre de 2018 del exdirector del FBI James Comey (c) hablando con periodistas tras una audiencia en Washington (Estados Unidos). Foto: EFE - ERIK S. LESSER

El exdirector del FBI James Comey se declaró no culpable este miércoles de cargos por obstrucción a una comisión de investigación parlamentaria y falso testimonio ante el Congreso, en un caso que muchos ven como una represalia del presidente Donald Trump.

🔑Las claves del caso de James Comey (por si tiene afán)

James Comey, exdirector del FBI, se declaró no culpable de obstrucción y falso testimonio ante el Congreso

El abogado de Comey pidió desestimar el caso al considerarlo una venganza política impulsada por Donald Trump.

El juez Michael Nachmanoff fijó el inicio del juicio para el 5 de enero en un tribunal federal de Virginia.

El presidente de EE. UU., Donald Trump celebró la acusación contra Comey en su red Truth Social, mientras el exfuncionario afirmó que no tiene miedo.

El caso revive las tensiones entre Trump y el FBI desde la investigación por la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

El abogado de Comey, Patrick Fitzgerald, presentó este miércoles la declaración de no culpable del exjefe del FBI durante una audiencia en un tribunal federal en Alexandria, en las afueras de Washington.

Fitzgerald adelantó que va a presentar un escrito para que se desestime el caso por ser, dijo, un proceso judicial con fines de venganza. El juez Michael Nachmanoff fijó el 5 de enero como fecha de inicio del juicio.

Comey solo habló durante la vista del miércoles para responder “sí, su señoría, muchas gracias”, cuando Nachmanoff le preguntó si entendía los cargos que se le imputan.

El exjefe de la policía federal fue destituido por Trump en 2017, durante su primer mandato, mientras el FBI investigaba una posible injerencia rusa en la campaña electoral de 2016. Desde entonces, es uno de los objetivos de represalias del mandatario.

En septiembre, el presidente estadounidense reclamó públicamente a su secretaria de Justicia, Pam Bondi, sorprendido por el hecho de que Comey aún no hubiera sido acusado.

Luego obligó a dimitir al fiscal del distrito este de Virginia, Erik Siebert, reprochándole implícitamente su falta de empeño en este caso. Trump lo reemplazó rápidamente con Lindsey Halligan, una asesora de la Casa Blanca, pese a no tener experiencia en la fiscalía.

Halligan inició las acciones legales que condujeron a la imputación de Comey, de 64 años, el 25 de septiembre, en relación con su testimonio oral ante el Senado en septiembre de 2020.

Se le acusa específicamente de negar ante el Senado que autorizó a su adjunto a declarar de forma anónima en medios de comunicación sobre investigaciones delicadas llevadas a cabo por el FBI.

Comey enfrenta hasta cinco años de prisión si es condenado.

“¡JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!”, se felicitó Trump en su red Truth Social tras el anuncio de la acusación de Comey, a quien describió como “uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto”.

“No tengo miedo”, respondió Comey rápidamente. “El miedo es el arma de los tiranos”, añadió en su cuenta de Instagram.

Tras la destitución de Comey, la investigación sobre la injerencia rusa fue confiada al fiscal especial Robert Mueller, que lo reemplazó como director del FBI.

Mueller concluyó que no había pruebas suficientes de colusión entre Moscú y el equipo de Trump, pero señaló una serie de presiones inquietantes ejercidas por el presidente sobre su investigación.

