Los edificios de los alrededores parecieron escapar a las llamas.

Imágenes de la AFP captaron una enorme bola de fuego y espeso humo negro elevándose sobre el barrio de Al Warraq, en la capital de Egipto, mientras los conductores hacían sonar sus bocinas y se apresuraban por alejarse.

Un incendio arrasó este miércoles una zona densamente poblada de El Cairo y causó al menos 31 muertos , informó el Ministerio de Salud egipcio.

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Incendio en El Cairo deja al menos 31 muertos tras volcamiento de camión cisterna

El incendio se produjo cuando un camión cargado de combustible volcó en una autopista muy transitada, informaron los medios de comunicación públicos.

"La escena era aterradora", declaró a la AFP Abdel Rahman Khalil, quien llegó poco después del accidente y vio el camión cisterna envuelto en llamas.

El fuego alcanzó a varios vehículos, algunos de ellos de transporte público, según las imágenes.

Se enviaron 39 ambulancias al lugar. Al menos 15 heridos fueron trasladados al hospital, cuatro de ellos están en condición crítica, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado.

También se podían ver autos calcinados, mientras los bomberos rociaban los restos del camión.

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La Fiscalía de Egipto abrió una investigación y realiza pruebas de ADN para identificar a las víctimas gravemente quemadas.

El Ministerio de Salud elevó su nivel de alerta de emergencia y dijo que el jefe de la cartera, Khaled Abdel Ghaffar, se desplazó al lugar y a los hospitales cercanos.

Autopista reabierta

La autopista donde prendió fuego el camión fue reabierta y "se limpiaron los restos del accidente", según dijo un portavoz del ministro de Salud al canal al-Qahera News, vinculado al Estado.

El medio difundió imágenes de los restos carbonizados del vehículo cuando eran retirados, mientras el tráfico se reanudaba parcialmente a su alrededor.

Un portavoz del gabinete egipcio dijo a medios locales que el primer ministro Mostafa Madbouly también ordenó una investigación sobre las causas del accidente.

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Con sus infraestructuras vetustas y su elevada densidad de población, el país norteafricano ha sido escenario de varios sucesos trágicos en los últimos años.

Cuando los servicios de emergencia tardan en responder, los vecinos suelen improvisar operaciones de rescate, incluso en El Cairo.

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Según el vocero del gabinete, el gobierno espera una aclaración completa de lo ocurrido antes de determinar "las medidas futuras relativas al transporte de productos petrolíferos y a la garantía de la seguridad durante este tipo de operaciones de transporte".

Vías mortales

Además de los problemas de infraestructura, los detectores de humo, las alarmas y las salidas de emergencia son escasas.

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En muchos barrios, el laberinto de calles estrechas dificulta que los camiones de bomberos lleguen a los lugares de los siniestros.

Los accidentes de tráfico también son frecuentes. Suelen atribuirse a la conducción imprudente, al mal mantenimiento de las vías y al incumplimiento de la normativa.

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El año pasado, casi 6.000 personas fallecieron en accidentes de tráfico en todo el país, según la agencia estatal de estadísticas de Egipto.

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