Amini, estudiante de contabilidad, está recluida en la prisión de Vakilabad, en la ciudad nororiental de Mashhad. En procesos judiciales separados ante un tribunal revolucionario y un tribunal penal, fue condenada a más de 12…

Najmeh Amini, una joven de 23 años, fue condenada a muerte y permanece detenida por el régimen iraní debido a publicaciones en redes sociales que las autoridades consideran blasfemas. Su caso ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el aumento de este tipo de condenas en el país.

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Irán condena a muerte a una joven de 23 años por publicaciones en redes sociales

Amini, estudiante de contabilidad, está recluida en la prisión de Vakilabad, en la ciudad nororiental de Mashhad. En procesos judiciales separados ante un tribunal revolucionario y un tribunal penal, fue condenada a más de 12 años de prisión y a la pena de muerte.

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Según una fuente cercana a la familia, citada por la organización estadounidense Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRAI), Najmeh Amini recibió la pena de muerte por sab ol-nabi, un delito que consiste en insultar al profeta. La joven habría sido detenida después de que la Policía Cibernética iraní (FATA) rastreara su actividad en internet. Hasta el momento, no se ha divulgado el contenido de las publicaciones que motivaron la investigación.

En un proceso judicial distinto, Amini fue sentenciada a 12 años, seis meses y un día de prisión por delitos relacionados con amenazas a la seguridad nacional y difusión de propaganda contra el régimen iraní.

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La estudiante fue detenida por las fuerzas de seguridad durante las protestas masivas de enero de este año, en las que miles de personas salieron a las calles para denunciar la represión del régimen iraní y reclamar mayores libertades sociales y políticas. Entre las manifestantes había numerosas mujeres que protestaban contra las restricciones impuestas a sus derechos, incluido el uso obligatorio del velo, y la violencia que enfrentan en el país.

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Durante las manifestaciones, las fuerzas de seguridad mataron a miles de personas, mientras que la agencia de noticias Hrana, vinculada a la organización Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRAI), reportó más de 50.000 detenciones.

“Hoy no quiero convertirme en una heroína. Solo quiero una cosa: ser mi propia voz”, expresó Amini en un llamado a la comunidad internacional, en el que pidió a las Naciones Unidas investigar su caso.

“Soy una joven inocente con tantas esperanzas y sueños”, afirmó. “Tengo padres que me esperan. Una familia que cada noche, con el miedo de perderme, convierte la noche en mañana”.

Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre el uso creciente de la pena de muerte por parte de las autoridades iraníes como mecanismo para intimidar a la población y silenciar las voces críticas contra el régimen. De acuerdo con Iran Human Rights (IHRNGO), una organización con sede en Oslo, más de 600 personas han sido ejecutadas en Irán en lo que va del año.

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De acuerdo con el diario iraní Khorasan, que informó sobre el proceso judicial, Amini sostuvo ante el tribunal que escribió las publicaciones mientras experimentaba alucinaciones después de consumir hongos alucinógenos con unos amigos. Su defensa alegó que las expresiones fueron producto de un error involuntario.

Sin embargo, el juez encargado del caso desestimó estos argumentos y cuestionó por qué, si actuaba bajo los efectos de las alucinaciones, la joven no había dirigido sus comentarios contra otras personas o contra los adversarios políticos del régimen iraní, como Estados Unidos e Israel.

El artículo 262 del Código Penal Islámico de Irán establece la pena de muerte para quienes insulten al profeta Mahoma o a figuras sagradas del chiismo. No obstante, el artículo 263 prevé algunas excepciones, como los comentarios realizados bajo los efectos del alcohol o sin intención de ofender. En determinados casos, estas conductas pueden castigarse con hasta 74 latigazos.

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