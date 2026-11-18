Aunque Baréin ya ha sido atacado en los últimos días, Kuwait no había sufrido bombardeos desde principios de septiembre y sus habitantes no ocultan su angustia.

Baréin y Kuwait afirmaron el miércoles haber repelido ataques aéreos de Irán tras los bombardeos estadounidenses contra la isla iraní de Qeshm, mientras Teherán amenazaba con una respuesta "más devastadora" en caso de nuevos ataques contra la república islámica.

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"Los ruidos de los aviones y las explosiones ya no marcaban el día a día como antes. Pero lo ocurrido ha reavivado nuestra preocupación", declaró Hani Mohamed, un empresario egipcio de 40 años.

Widad Mohamed, una jordana, cuenta que oyó al amanecer "explosiones después de observar una intensa actividad aérea" y afirma que también teme por su seguridad.

"Esta mañana he dudado si llevar a mis hijos al colegio, por miedo a que les ocurriera algo", añadió esta ama de casa de 48 años.

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El ejército kuwaití dijo el miércoles que estaba "contrarrestando ataques con drones" y alertó a la población de posibles explosiones como consecuencia de "la interceptación de objetivos hostiles".

Poco después, el ejército iraní confirmó haber lanzado "drones de combate y drones suicidas" que habían "atacado sistemas de defensa antiaérea Patriot", así como "plataformas de lanzamiento de drones y misiles" del ejército estadounidense en Kuwait.

Represalia "sin límites geográficos"

En Baréin, las fuerzas armadas anunciaron que habían repelido "traicioneros ataques aéreos iraníes" contra el archipiélago. Desde el viernes, y por primera vez desde septiembre, Irán lo ha atacado en cuatro ocasiones.

Los dos países del Golfo, donde hay una importante presencia militar estadounidense, emitieron alertas para advertir a la población de un peligro inminente.

Citado por la agencia de noticias Fars, el jefe del ejército iraní, el general Amir Hatami, advirtió que su país estaba preparado para responder de forma "más devastadora y sin límites geográficos" contra Estados Unidos y sus aliados en caso de nuevos ataques contra su territorio.

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Irán informó el martes de un ataque estadounidense contra la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, y dijo haber sido blanco de bombardeos estadounidenses a principios de noviembre.

Un responsable militar estadounidense afirmó a la AFP que aviones de combate estadounidenses habían atacado allí "munición de precisión para atacar en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica", el poderoso ejército ideológico de Irán.

Este ataque respondía a "la legítima defensa", añadió el responsable, que precisó que era una respuesta a una "agresión contra personal e intereses estadounidenses".

El martes, Irán reivindicó un ataque contra una base estadounidense en Baréin. Los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado "un sistema de radar" de la base de Sheikh Isa en respuesta a las "repetidas violaciones del espacio aéreo iraní por parte de drones del ejército estadounidense".

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En el otro frente regional que enfrenta a los hutíes con el gobierno de Yemen apoyado por Riad, Arabia Saudita anunció el miércoles haber interceptado dos drones y dos misiles del movimiento proiraní, uno de ellos dirigido contra su capital.

El Departamento de Estado estadounidense pidió de nuevo el miércoles a sus ciudadanos en Arabia Saudita y Baréin que actúen con "mayor vigilancia".

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Negociaciones estancadas

La guerra en Oriente Medio estalló a finales de febrero con los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán. La república islámica respondió con más ataques, entre otros objetivos, a los países del Golfo aliados de Washington.

Un alto el fuego en abril puso fin a casi 40 días de intensos bombardeos, pero el frágil entendimiento se rompió este verano y desde entonces los ataques se producen de forma intermitente.

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Los enfrentamientos se concentran en el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el abastecimiento mundial de hidrocarburos.

Teherán mantiene cerrado este paso marítimo y ataca regularmente a los buques que intentan cruzarlo sin su autorización. Washington impone a su vez un bloqueo de los puertos iraníes y su marina de guerra escolta a petroleros a través de esta vía.

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Mientras las negociaciones entre Irán y Estados Unidos llevan meses estancadas, se espera que la guerra en Oriente Medio figure en la agenda de una cumbre tripartita que se celebrará esta semana en China entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin.

Catar, que ejerce de mediador entre Estados Unidos e Irán, condenó enérgicamente los últimos ataques iraníes contra sus vecinos y advirtió de "una peligrosa escalada".

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