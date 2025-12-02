Israel recibe presuntos restos de rehenes fallecidos en Gaza para identificación oficial

Una persona visita el sitio memorial de las víctimas del festival de música Nova cerca del kibutz Reim, cerca de la frontera con la Franja de Gaza, Israel, el 30 de noviembre de 2025. Foto: EFE - ABIR SULTAN

La policía israelí afirmó el martes que recibió los presuntos restos de uno de los dos últimos rehenes fallecidos en la Franja de Gaza y que los identificará una vez sean trasladados a la morgue.

En un breve comunicado, la policía señaló que “en estos momentos se está escoltando con reverencia el féretro del rehén fallecido hasta el Centro Nacional de Medicina Forense”.

La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, indicó previamente que Israel había recibido los restos de un rehén fallecido a través de la Cruz Roja, que los entregó a una fuerza militar israelí y de seguridad en el territorio palestino.

“Una vez completado el proceso de identificación, se enviará una notificación formal a la familia”, aseguró un comunicado de la oficina de Netanyahu.

El documento no precisó si los restos corresponden a uno de los dos últimos rehenes de Gaza — el israelí Ran Gvili y el tailandés Sudthisak Rinthalak —, pero afirmó que las autoridades estaban en “contacto continuo” con sus familias.

Los comandos del movimiento islamista palestino Hamás capturaron a 251 personas en su ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

A raíz del alto al fuego negociado por Estados Unidos que entró en vigor en octubre, los milicianos entregaron los últimos 20 rehenes vivos y, hasta ahora, los restos de 26 de los 28 fallecidos.

Hamás, de momento, no confirmó haber entregado los restos mortales de un rehén a Israel, como lo hizo en ocasiones anteriores.

